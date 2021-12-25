Yargı yeni bölüm bu hafta yok mu? Yargı 15. bölüm Kanal D yayın akışında neden yok? İşte dizi ekibinden yapılan açıklama
Yargı yeni bölümünün 26 Aralık tarihli yayın akışında yer almaması dizi takipçileri arasında soru işaretlerine neden oldu. Her hafta pazar akşamları izleyicilerle buluşan Yargı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı ancak dizinin bir süre ekranlarda olmayacağı açıklandı. Peki, Yargı'nın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Yargı 15. bölüm Kanal D yayın akışında neden yok?
Başladığı günden itibaren pazar günlerinin vazgeçilmezi olan Yargı bu hafta 15. Bölümüyle izleyicilerin karşısında olamayacak. Dizinin yeni bölümü yerine yerli film "Çember: Karanlığın Gözleri" Tv'de ilk kez yayınlanacak. Yeni bölüm 9 Ocak 2022 Pazar akşamı saat 20.00'da yayınlanacak olan Yargı dizisi ufak bir sağlık arası verdi. Yargı dizisinin resmi hesabından da duyurulan bu bilgi ile durum netleşmiş oldu.
2
YARGI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından “Sevgili izleyicilerimiz, her pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizimiz #Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek…” açıklaması yapıldı.
YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yargı'nın yayınlanan 15. Bölüm fragmanıyla heyecanlı ve hüzünlü bir bölümün bizleri beklediği görülmektedir. Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.
YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Engin'in ölüm haberinin damga vurduğu Yargı'nın son bölüm gelişmeleri şöyleydi: Ceylin’den bir türlü haber alamayan Ilgaz deliye dönmüştür. Ceylin’i iyice tanımış olan Ilgaz için artık onun gibi düşünebilmek ve yaptıklarını anlamlandırabilmek hiç de zor değildir. Bir yandan adli olarak Engin’in kaçışı ile alarma geçen emniyet güçleri diğer yandan da Ceylin’in kaybı ile de uğraşmak için seferber olurlar. Hepsini uykusuz geceler ve gündüzler beklemektedir.
Engin’i kimin zehirlediği bulmacası henüz çözülmeden bir de kimin kaçırmış olabileceği sorusu ortaya çıkmıştır artık. Bu süreçte bazıları sırları uğruna kader birlikteliği yaparken, bazıları için ise yolun sonu apaçık gözükmektedir.
Şimdiye kadar tüm zorlukları kendi başına aşmaya alışkın olan Ceylin artık içinden çıkılması güç bir düğüm içerisindedir.
Engin’i kimin zehirlediği bulmacası henüz çözülmeden bir de kimin kaçırmış olabileceği sorusu ortaya çıkmıştır artık. Bu süreçte bazıları sırları uğruna kader birlikteliği yaparken, bazıları için ise yolun sonu apaçık gözükmektedir.
Şimdiye kadar tüm zorlukları kendi başına aşmaya alışkın olan Ceylin artık içinden çıkılması güç bir düğüm içerisindedir.