Yargı yeni bölüm bu hafta var mı? Kanal D yayın akışı
Pazar akşamlarının iddialı dizisi Yargı’nın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. En son 18 Aralık Pazar akşamı izleyicilerle buluşan Yargı dizisi 14. Bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Yayınlanan son bölümde Engin’in ölüm haberinin yankısı sürerken, Ceylin’in tutuklu yargılanma kararı finale damga vurmuştu. Peki, Yargı yeni bölüm neden yok? Ekran macerasına ara veren Yargı’nın 15. Bölümü ne zaman yayınlanacak?
Fragmanı yayınlanan Yargı’nın yeni bölümleri için bekleyiş devam ediyor. 2 Ocak tarihli yayın akışına göre, Yargı'nın 15. bölümü yerine "Çember Ölüm Meleği" filmi ekrana gelecek. 2 haftalık aranın ardından Yargı’nın 15. Bölümü dizinin takipçileriyle buluşacak. Sağlık arası verdiği açıklanan Yargı dizisinin 15. bölümü 9 Ocak 2021 akşamı ekrana gelecek. Peki, Yargı neden yayınlanmıyor, yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yargı'nın yayınlanan 15. Bölüm fragmanında; Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.
2 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00
Sihirli Annem
08:30
Konuştukça
09:40
Magazin D Pazar
12:00
Arda ile Omuz Omuza
13:00
Şanslı Köpek
14:15
Gırgıriye'de Şenlik Var
16:30
Bizum Hoca 2
18:45
Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00
Çember: Ölüm Meleği
22:30
Yargı (TEKRAR)
01:30
Çember: Ölüm Meleği
03:15
5N1K
03:45
Arda ile Omuz Omuza
04:30
Geniş Aile
Sihirli Annem
08:30
Konuştukça
09:40
Magazin D Pazar
12:00
Arda ile Omuz Omuza
13:00
Şanslı Köpek
14:15
Gırgıriye'de Şenlik Var
16:30
Bizum Hoca 2
18:45
Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00
Çember: Ölüm Meleği
22:30
Yargı (TEKRAR)
01:30
Çember: Ölüm Meleği
03:15
5N1K
03:45
Arda ile Omuz Omuza
04:30
Geniş Aile