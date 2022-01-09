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GeriTelevizyon Yargı yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Yargı yeni bölümde yaşanacakların kısa bir özeti
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Televizyon
Haber Giriş: 09 Ocak 2022 - 11:40 | 

Yargı yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Yargı yeni bölümde yaşanacakların kısa bir özeti

Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Yargı ekran macerasına sağlık arası vermişti. İki haftalık aranın ardından dizi takipçileri yeni bölüm ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, son 18 Aralıkta izleyicileriyle buluşan Yargı'nın yeni bölümü bu akşam var mı? İşte Yargı yeni bölümde yaşanacakların kısa bir özeti

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1
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerini paylaştığı Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı ekran macerasına bir haftalık ara vermişti. İki haftalığına ekranlardan uzak kalan "Yargı" geri dönüyor!
2
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerini paylaştığı Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı ekran macerasına bir haftalık ara vermişti. Takipçilerinin merakla beklediği Yargı 2 haftalık aranın ardından 15. bölümü ile 9 Ocak Pazar akşamı seyirciyle yeniden buluşacak.
3
Heyecanla beklenen yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda Ceylin’in cezaevine girdiği anlar izleyenleri derinden etkilerken Gül’ün kızı için Ilgaz’dan yardım istemesi duygusal dakikalara sebep oluyor. Yekta, Ceylin’in cezasını çekmesi için elinden geleni yapacağının sinyallerini verirken Seda’nın, Yekta’ya sarf ettiği sözler kafaları karıştırıyor. Tanıtıma Ilgaz ile Ceylin’in kavuşması damga vuruyor.
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