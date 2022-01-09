Yargı yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Yargı yeni bölümde yaşanacakların kısa bir özeti

Heyecanla beklenen yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda Ceylin’in cezaevine girdiği anlar izleyenleri derinden etkilerken Gül’ün kızı için Ilgaz’dan yardım istemesi duygusal dakikalara sebep oluyor. Yekta, Ceylin’in cezasını çekmesi için elinden geleni yapacağının sinyallerini verirken Seda’nın, Yekta’ya sarf ettiği sözler kafaları karıştırıyor. Tanıtıma Ilgaz ile Ceylin’in kavuşması damga vuruyor.