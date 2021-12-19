Yargı Engin öldü mü? Yargı yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı

YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Engin'in kaçacağını anlayıp onu takip eden Ceylin karanlık bir ormanda şok içinde uyanmıştır. Her yerde Ceylin'i arayan Ilgaz ise korku doludur. Engin'in peşine düşen polis başka bir ihbar alır. Bir erkek cesedinin bulunduğunu öğrenen Metin dehşete düşer. Peki, ortaya çıkan erkek ceseti kime ait, Engin’e mi Zafer’e mi?