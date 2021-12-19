Yargı Engin öldü mü? Yargı yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı
Yargı dizisinin 14. bölüm fragmanı ardından Engin’in karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Ceylin’in perişan görüntüsü ve hiçbir şey hatırlamadığını söylediği anlar, Yargı yeni bölüm fragmanına damga vurdu. Metin’in Erguvan Ailesi’nin evine gitme sebebi kafaları karıştırırken Merdan’ın “Cevabını duymak istemeyeceğin sorular sorma, sonra üzülürsün!” sözleri ise tanıtıma damga vuruyor.Peki, Yargı dizisinin kötü karakteri Engin’e ne oldu, öldü mü?
Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın gerilim dolu bir finalle biten son bölümünün ardından paylaşılan fragmanlar çok konuşuldu. Bulunan cesedin kime ait olduğu yeni bölüme dair merakı zirveye taşırken, Ceylin’in şok geçirmiş halleri o gece yaşadıklarına dair izleyenlerin kafasında soru işaretleri yarattı.
YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda Ceylin için endişe duyan Ilgaz, Pars ve Eren’in yardımıyla Ceylin’in peşine düşerken bir erkek cesedi bulunması herkesi dehşete düşürüyor. Cesedin kime ait olduğu yeni bölümün heyecanla beklenen anlarından biri olurken o gece travma yaşayan Ceylin’in perişan halleri tanıtımda dikkat çekiyor.
YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Engin'in kaçacağını anlayıp onu takip eden Ceylin karanlık bir ormanda şok içinde uyanmıştır. Her yerde Ceylin'i arayan Ilgaz ise korku doludur. Engin'in peşine düşen polis başka bir ihbar alır. Bir erkek cesedinin bulunduğunu öğrenen Metin dehşete düşer. Peki, ortaya çıkan erkek ceseti kime ait, Engin’e mi Zafer’e mi?