Yargı dizisinin oyuncuları kimler? İşte Yargı dizisinin karakterleri ve konusu
Yargı dizisinin oyuncuları ve konusuna dair detaylar ilk bölümde ortaya çıkmıştı. Kanal D’nin, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, ilk bölümüyle çok ses getiren dizisi Yargı’nın yeni bölümleri izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Peki, Yargı dizisinin oyuncuları kimler? İşte Yargı dizisinin karakterleri ve konusu...
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Yargı sürükleyici hikayesiyle de bu sezonun en iddialı dizileri arasında yer alıyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yanı sıra oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Yargı’, bir avukatla savcının bir cinayet vakasıyla yollarının kesişmesini ve bunun onların hayatında dönüşü olmayan bir kırılma noktası yaratmasını konu alıyor.
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Gizemli bir cinayet vakasının bir avukat ile savcıyı buluşturmasını ve bu cinayetle değişen hayatları gözler önüne serecek ‘Yargı’ pazar günleri izleyicilerle buluşuyor.