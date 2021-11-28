MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriYargı dizisinin Engin'i Onur Durmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Onur Durmaz'ın oynadığı diziler ve biyografisi
GeriTelevizyon Yargı dizisinin Engin'i Onur Durmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Onur Durmaz'ın oynadığı diziler ve biyografisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 28 Kasım 2021 - 14:20 | 

Yargı dizisinin Engin'i Onur Durmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Onur Durmaz'ın oynadığı diziler ve biyografisi

Yargı dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Onur Durmaz'ın hayatı merak ediliyor. Yargı dizisinde bir katili canlandıran Onur Durmaz, yeteneği ve başarılı oyunculuğuyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir. Peki, Yargı dizisinin Engin'i onur Durmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Onur Durmaz dizileri ve biyografisi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da önemli karakterlerden biri olan katili canlandıran Onur Yılmaz, Engin rolüyle izleyiciden tam not aldı. Son bölümde yakalanarak cezaevine gönderilen Engin, mücadeleyi bırakmıyor ve işi yokuşa sürmek için hapishanede planlar yapmaya devam ediyor.
2
Son olarak saçlarını rolü gereki kestirmek zorunda kalan Yargı dizisinin Engin'i Onur Durmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Onur Durmaz dizileri ve biyografisi...
3ONUR DURMAZ KİMDİR

ONUR DURMAZ KİMDİR?

Onur Durmaz 1990 yılının Haziran ayında dünyaya geldi, aslen Kocaeli’lidir. Vienna Konservatorium mezunu olan Durmaz oyuncu ve tiyatrocu kimliğinin yanı sıra cast direktörü ve yönetmen yardımcısı olarak görevler almıştır.
4
Yönetmen yardımcılığı yaptığı Sinema filmleri ise Kaçın Kurası ve Bir Baba Hindu isimli filmlerdir. Hadi İnşallah ve Niyazi Dört Nala adlı sinema filmlerinin ise cast direktörlüğünü yapmıştır.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi