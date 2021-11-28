Yargı dizisinin Engin'i Onur Durmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Onur Durmaz'ın oynadığı diziler ve biyografisi
Yargı dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Onur Durmaz'ın hayatı merak ediliyor. Yargı dizisinde bir katili canlandıran Onur Durmaz, yeteneği ve başarılı oyunculuğuyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir. Peki, Yargı dizisinin Engin'i onur Durmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Onur Durmaz dizileri ve biyografisi...
Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da önemli karakterlerden biri olan katili canlandıran Onur Yılmaz, Engin rolüyle izleyiciden tam not aldı. Son bölümde yakalanarak cezaevine gönderilen Engin, mücadeleyi bırakmıyor ve işi yokuşa sürmek için hapishanede planlar yapmaya devam ediyor.
ONUR DURMAZ KİMDİR?
Onur Durmaz 1990 yılının Haziran ayında dünyaya geldi, aslen Kocaeli’lidir. Vienna Konservatorium mezunu olan Durmaz oyuncu ve tiyatrocu kimliğinin yanı sıra cast direktörü ve yönetmen yardımcısı olarak görevler almıştır.