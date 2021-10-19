Yargı dizisindeki Engin kimdir, kaç yaşında? Onur Durmaz hakkında bilgiler

YARGI DİZİSİNDEKİ ENGİN KİMDİR? Yargı dizisinde Engin karakterine Onur Durmaz hayat veriyor. Kocaelili olan Onur Durmaz, 1990 doğumludur. Vienna Konservatorium mezunu olan Durmaz oyuncu ve tiyatrocu kimliğinin yanı sıra cast direktörü ve yönetmen yardımcısı olarak görevler almıştır. Yönetmen yardımcılığı yaptığı sinema filmleri ise Kaçın Kurası ve Bir Baba Hindu isimli filmlerdir. Hadi İnşallah ve Niyazi Dört Nala adlı sinema filmlerinin ise cast direktörlüğünü yapmıştır.