Yargı dizisindeki Engin kimdir, kaç yaşında? Onur Durmaz hakkında bilgiler
Yargı dizisinde katilin kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Ceylin’in en yakın arkadaşı, avukat Engin’in son bölümde katil olduğu ortaya çıktı. Babası Güçlü ve zengin bir avukat olan babası Yekta olan Engin’in kim olduğu merak ediliyor. İşte Engin karakterine hayat veren Onur Durmaz hakkında bilgiler
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Yargı dizisi oyuncuları arasında yer alan Onur Durmaz, Engin karakterine hayat veriyor. Kanal D’nin sevilen dizisinde Ceylin ile beraber çalışan Engin’in katil olduğunun ortaya çıkması izleyicileri oldukça şaşırttı. Engin karakterine hayat veren Onur Durmaz tiyatrocu kimliğinin yanı sıra cast direktörü ve yönetmen yardımcısı olarak da farklı yapımlarda rol almıştır.
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YARGI DİZİSİNDEKİ ENGİN KİMDİR?
Yargı dizisinde Engin karakterine Onur Durmaz hayat veriyor. Kocaelili olan Onur Durmaz, 1990 doğumludur. Vienna Konservatorium mezunu olan Durmaz oyuncu ve tiyatrocu kimliğinin yanı sıra cast direktörü ve yönetmen yardımcısı olarak görevler almıştır. Yönetmen yardımcılığı yaptığı sinema filmleri ise Kaçın Kurası ve Bir Baba Hindu isimli filmlerdir. Hadi İnşallah ve Niyazi Dört Nala adlı sinema filmlerinin ise cast direktörlüğünü yapmıştır.