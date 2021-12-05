Yargı dizisi saat kaçta yayınlanıyor, Yargı yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 5 Aralık Kanal D yayın akışı
Yargı dizisi saat kaçta yayınlanıyor, sorusu ekranlarını açan izleyenler tarafından merak konusu oldu. 5 Aralık Pazar Kanal D yayın akışında Altın Kelebek Ödül Töreninin yer alması nedeniyle gözler Yargı dizisinin yeni bölümüne çevrildi. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi her hafta pazar günleri izleyicilerle buluşuyor. Yargı 12. yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Peki, Yargı dizisi bu akşam var mı? İşte Kanal D yayın akışı ve ayrıntılar. …
Altın Kelebek Ödül Töreni nedeniyle Yargı dizisinin yayın saatinde değişikliğe gidildi. Her hafta pazar günleri saat 20.00’de izleyicilerle buluşan Yargı dizisinin 12. Bölümü 20.45’te başlayacak.
YARGI 12. BÖLÜM ÖZETİ
Ceylin, birbirlerine en yakın oldukları anda Ilgaz’dan gelen beklenmedik tereddüt ile sarsılır. Acaba Metin’in bu sırrı, Ilgaz ile Ceylin’in özenle kurmaya çalıştıkları bağı geri dönüşsüz bir biçimde kıracak mı, yoksa daha da güçlenmesine mi sebep olacaktır? İyiden iyiye köşeye sıkışan Engin’in tehditleri herkesin dünyasını alt üst etmektedir.
Herkesin kendisini sınadığı, hızla daralan bu zaman içerisinde, Engin’i hamle yapmaktan alıkoyacak yollar, ayrılıklar ve beklenmedik birliktelikler ortaya çıkacaktır. Engin’in herkesi acıtan küçük kıvılcımları, büyük bir yangına mı sebep olacak, yoksa söndürülebilecek midir? Ilgaz ve Ceylin her şeye rağmen, tarafları oldukları davada mesleki olarak birlikte hareket etmek zorundadır. Geri sayım devam ederken, hiç beklemedikleri bir gelişme başta ikisi olmak üzere herkesi yeni bir yola sürükleyecektir.