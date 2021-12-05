Yargı dizisi saat kaçta yayınlanıyor, Yargı yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 5 Aralık Kanal D yayın akışı

Herkesin kendisini sınadığı, hızla daralan bu zaman içerisinde, Engin’i hamle yapmaktan alıkoyacak yollar, ayrılıklar ve beklenmedik birliktelikler ortaya çıkacaktır. Engin’in herkesi acıtan küçük kıvılcımları, büyük bir yangına mı sebep olacak, yoksa söndürülebilecek midir? Ilgaz ve Ceylin her şeye rağmen, tarafları oldukları davada mesleki olarak birlikte hareket etmek zorundadır. Geri sayım devam ederken, hiç beklemedikleri bir gelişme başta ikisi olmak üzere herkesi yeni bir yola sürükleyecektir.