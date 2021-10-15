Yargı dizisi oyuncuları kimdir, yeni bölüm hangi gün? İşte Yargı oyuncu kadrosu
Yargı dizisi oyuncuları ve konusu ile dikkat çeken yapımlar arasında yerini aldı. Kanal D’nin sevilen dizileri arasına giren Yargı’nın yeni bölümleri her hafta pazar akşamları ekrana geliyor. Dizide İnci isimli genç bir kızı kimin öldürdüğü bulunmaya çalışılıyor. Peki, Yargı dizisi oyuncuları kimdir? İşte kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı dizi hakkında bilgiler
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Yargı dizisi oyuncuları merak edilen konulardan biri oldu. Yargı dizisi oyuncuları arasında yer alan Pınar Deniz ise kural tanımaz ve inandıkları uğruna sınırları zorlamaktan çekinmeyen cevval avukat Ceylin Erguvan karakterini, Kaan Urgancıoğlu kurallara sonuna kadar bağlı ve doğrulardan şaşmayan savcı Ilgaz karakterini canlandırıyor.
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YARGI DİZİSİ OYUNCULARI
Yargı dizisi oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.
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ILGAZ KAYA – Kaan Urgancıoğlu
Ilgaz, dürüstlüğüyle nam salmış, kurallara sonuna kadar bağlı, mesleğinin en iyilerinden başarılı bir savcıdır. Babası Metin’in kendisine öğrettiği değerleri tüm benliğiyle özümsemiş, doğrudan şaşmayan bir yapısı vardır. İşinde soğukkanlı, mesafeli, prensip sahibidir ama ailesine karşı tutumu sevgi dolu, koruyucu kollayıcıdır. Çınar’la bütün çabasına rağmen kuramadığı kardeşlik bağını kız kardeşi Defne’yle en saf ve duygulu haliyle yaşar. Kendi kuralcılığının aksine doğanın kuralsızlığına hayrandır, gerçek bir doğa tutkunudur.
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CEYLİN ERGUVAN -Pınar Deniz
Ceylin, hukuk okurken babasının uğradığı haksızlık sonucu hapse girmesine isyan etmiş, kural tanımaz ve inandığı değer ve doğrular uğruna sınırları zorlayan, “ipten adam alır” denilen cevval bir avukat. Onun için gerçek adalete erişebilmek uğruna gidilen her yol mubahtır. Bunun için yapamayacağı bir şey yoktur. Babasının yokluğunda bütün ailesini ayakta tutmaya çabalamıştır, bir nevi hala ailenin direği gibidir. Babası Zafer’e çok düşkündür. Kız kardeşi İnci ise onun en değerlisidir, adeta gözünden sakınır.