Yargı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Yargı dizisi oyuncu kadrosu

YARGI DİZİSİ KONUSU Tanıtımlarıyla heyecan verici bir hikayenin sinyallerinin verildiği dizide Kaan Urgancıoğlu kurallara sonuna kadar bağlı ve doğrulardan şaşmayan bir Savcı olan Ilgaz’a hayat verecek. Ailesine bağlılığı, soğukkanlılığı ve dürüstlüğüyle dikkat çeken Ilgaz, hayatta bağlı olduğu değerleri sorgulatacak bir olayla karşı karşıya kalacak. Bu sebeple Ceylin’le yollarının kesişmesi, ikiliyi dönülmez bir sürece sokacak. Pınar Deniz ise kural tanımaz ve inandıkları uğruna sınırları zorlamaktan çekinmeyen cevval Avukat Ceylin karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Tuttuğunu koparmasıyla bilinen Ceylin’in aldığı bir dava, genç kadının hayattaki en büyük sınavı olacak.