Yargı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Yargı dizisi oyuncu kadrosu
Yargı dizisi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İddialı yapım her hafta pazar akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Senaryosu Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstleniyor. Peki, Yargı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?
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Yargı dizisi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu savcı Ilgaz’a, Pınar Deniz ise Avukat Ceylin’e hayat verecek. Tuttuğunu koparmasıyla bilinen Ceylin’in aldığı bir dava, genç kadının hayattaki en büyük sınavı olacak.
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YARGI DİZİSİ OYUNCULARI
Yargı dizisi oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.
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YARGI DİZİSİ KONUSU
Tanıtımlarıyla heyecan verici bir hikayenin sinyallerinin verildiği dizide Kaan Urgancıoğlu kurallara sonuna kadar bağlı ve doğrulardan şaşmayan bir Savcı olan Ilgaz’a hayat verecek. Ailesine bağlılığı, soğukkanlılığı ve dürüstlüğüyle dikkat çeken Ilgaz, hayatta bağlı olduğu değerleri sorgulatacak bir olayla karşı karşıya kalacak. Bu sebeple Ceylin’le yollarının kesişmesi, ikiliyi dönülmez bir sürece sokacak. Pınar Deniz ise kural tanımaz ve inandıkları uğruna sınırları zorlamaktan çekinmeyen cevval Avukat Ceylin karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Tuttuğunu koparmasıyla bilinen Ceylin’in aldığı bir dava, genç kadının hayattaki en büyük sınavı olacak.