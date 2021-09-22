Yargı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Yargı dizisi oyuncuları
Yargı dizisi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Yeni dizi Yargı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Gizemli bir cinayet vakasının bir avukat ile savcıyı buluşturmasını ve bu cinayetle değişen hayatları gözler önüne serecek olan dizinin kadrosu yoğun ilgi görüyor. İşte Yargı dizisi oyuncuları ve konusu
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Yargı dizisi oyuncuları ve konusu ile dikkat çeken yapımlardan biri oldu. Her hafta Pazar akşamları yayınlanacak olan Yargı dizisi oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal gibi isimler bulunuyor. Dizide Kaan Urgancıoğlu savcı Ilgaz’a, Pınar Deniz ise Avukat Ceylin’e hayat veriyor.
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YARGI DİZİSİ OYUNCULARI
Yargı dizisi oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.
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YARGI DİZİSİ KONUSU
Tanıtımlarıyla heyecan verici bir hikayenin sinyallerinin verildiği dizide Kaan Urgancıoğlu kurallara sonuna kadar bağlı ve doğrulardan şaşmayan bir Savcı olan Ilgaz’a hayat verecek. Ailesine bağlılığı, soğukkanlılığı ve dürüstlüğüyle dikkat çeken Ilgaz, hayatta bağlı olduğu değerleri sorgulatacak bir olayla karşı karşıya kalacak. Bu sebeple Ceylin’le yollarının kesişmesi, ikiliyi dönülmez bir sürece sokacak. Pınar Deniz ise kural tanımaz ve inandıkları uğruna sınırları zorlamaktan çekinmeyen cevval Avukat Ceylin karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Tuttuğunu koparmasıyla bilinen Ceylin’in aldığı bir dava, genç kadının hayattaki en büyük sınavı olacak.