Yargı 9. bölüm fragmanı yayında! Yargı dizisinde Zafer öldü mü?
Yargı dizisinin 8. Bölümünün ardından izleyiciler heyecanla yeni bölüm fragmanını bekliyorlar. Pazar akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı da heyecan devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Çınar ve Zafer’in boğuşmasının ardından Metin oğluna yardım etmeye çalışmıştı. Peki, Yargı dizisinde Zafer öldü mü? İşte yeni bölüm fragmanı
Yargı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı. Oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yargı’da heyecan bitmiyor. Son bölümde Metin’in arabanın bagajında sakladığı ceset ortadan kaybolmuştu. Yargı yeni bölüm fragmanında Eren Metin’e, 55 yaşlarında bir adamın cesedinin bulunduğunu söylüyor.
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