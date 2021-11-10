Yargı 9. bölüm fragmanı yayında! Yargı dizisinde Zafer öldü mü?

ALİ SEÇKİNER ALICI KİMDİR? Zafer karakterine hayat veren, Ali Seçkiner Alıcı 3 Temmuz 1965 Kars doğumlu. Üniversiteyi Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü'nde bitiren Ali Seçkiner mezun olduktan sonra 1989 yılına kadar müzik öğretmenliği yapmıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ile Halk Evleri Sanat Atölyelerinde ses eğitmenliği de yapmış olan Ali Seçkiner 2000 yılında Erkoç Torun ve Nedim Yıldız'ın birlikte kurdukları Üç Anadolu adlı toplulukta da yer almıştır. Halen 1988 yılında kurulan Devlet Çoksesli Korosunda korist-sanatçı olarak görev yapmaktadır.



Kameralar karşısına ilk kez 1993 yılında yayınlanan Ferhunde Hanımlar dizisinde canlandırdığı Eşber karakteri ile geçmiş olan Ali Seçkiner Alıcı şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Aile Hikayesi dizisinde Şakir karakterine hayat vermiştir. Ardından Arıza dizisinde rol almıştır.