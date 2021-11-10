MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriYargı 9. bölüm fragmanı yayında! Yargı dizisinde Zafer öldü mü?
GeriTelevizyon Yargı 9. bölüm fragmanı yayında! Yargı dizisinde Zafer öldü mü?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 10 Kasım 2021 - 13:52 | 

Yargı 9. bölüm fragmanı yayında! Yargı dizisinde Zafer öldü mü?

Yargı dizisinin 8. Bölümünün ardından izleyiciler heyecanla yeni bölüm fragmanını bekliyorlar. Pazar akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı da heyecan devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Çınar ve Zafer’in boğuşmasının ardından Metin oğluna yardım etmeye çalışmıştı. Peki, Yargı dizisinde Zafer öldü mü? İşte yeni bölüm fragmanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Yargı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı. Oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yargı’da heyecan bitmiyor. Son bölümde Metin’in arabanın bagajında sakladığı ceset ortadan kaybolmuştu. Yargı yeni bölüm fragmanında Eren Metin’e, 55 yaşlarında bir adamın cesedinin bulunduğunu söylüyor.

2

YARGI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yargı dizisinin son bölümünde Metin, Çınar'ı korumak için Zafer'in cansız bedenini yok etmeye çalıştı. Tüm delilleri ortadan kaldırırken en önemli detayı gözden kaçırdı. Arabanın içine sakladığı ceset birden ortadan yok oldu. Yeni bölüm fragmanında Metin Ilgaz’a, ‘Oğlum iyi düşün emin misin?’ diye soruyor. Ilgaz, ‘Baba ne vardı bagajda bu kadar önemli? Bir söylesene ne kayıp?’ diye soruyor. Eren Metin’e, ‘Ölü adam bulduk 55 yaşlarında..’ diyor.

Fragman sonunda Ceylin ve Ilgaz arasında romantik bir an yaşanıyor.

3ALİ SEÇKİNER ALICI KİMDİR

ALİ SEÇKİNER ALICI KİMDİR?

Zafer karakterine hayat veren, Ali Seçkiner Alıcı 3 Temmuz 1965 Kars doğumlu. Üniversiteyi Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü'nde bitiren Ali Seçkiner mezun olduktan sonra 1989 yılına kadar müzik öğretmenliği yapmıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ile Halk Evleri Sanat Atölyelerinde ses eğitmenliği de yapmış olan Ali Seçkiner 2000 yılında Erkoç Torun ve Nedim Yıldız'ın birlikte kurdukları Üç Anadolu adlı toplulukta da yer almıştır. Halen 1988 yılında kurulan Devlet Çoksesli Korosunda korist-sanatçı olarak görev yapmaktadır.

Kameralar karşısına ilk kez 1993 yılında yayınlanan Ferhunde Hanımlar dizisinde canlandırdığı Eşber karakteri ile geçmiş olan Ali Seçkiner Alıcı şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Aile Hikayesi dizisinde Şakir karakterine hayat vermiştir. Ardından Arıza dizisinde rol almıştır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi