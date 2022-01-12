Yargı 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Yargı yeni bölüm ne zaman, neler olacak?

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

‘Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan ilk tanıtımda Ilgaz, Ceylin’i savunmak için savcılık görevinden istifa edip avukatlık ruhsatını almayı kafasına koyarken Şahver ise Ilgaz’ı savcılık ve avukatlığın birbirinden farklı olduğu konusunda uyarıyor. Laçin’in Gül’ün karşısına çıkması kafaları karıştırırken iki acılı annenin yüzleşmesi merakla bekleniyor. Yekta ve Seda’nın birbirlerine ettikleri imalı laflar tanıtımda dikkat çekerken Metin ise Ilgaz’ı değiştirdiğini düşündüğü için Ceylin’e karşı öfkesini gizleyemiyor. Ilgaz’ın davadan sorumlu hakime ve eski sevgilisi Neva’dan kadın olan Ceylin’in tutuksuz yargılanmasını talep ettiği anlar, heyecanı yükseltirken Neva’nın adaletli bir karar verip vermeyeceği şimdiden merak uyandırıyor.