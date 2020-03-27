Gündem Haber Giriş: 27 Mart 2020 - 15:18 , / 27 Mart 2020 - 15:18

Yardım parası başvuru ve sorgula ekranı! 1000 TL Yardım parası nasıl alınır?

İhtiyaç sahibi ailelere verilecek olan 1000 TL yardım parası için süreç başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tahsis edilecek olan 1000 TL yardım parası başvurusu, Corona Virüsü salgını nedeniyle alınan önlemlerden doğrudan etkilenen muhtaç aileler için otomatik olarak hesaplara yatırılacak. Peki, 1000 TL yardım parası kimlere verilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler