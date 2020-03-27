Yardım parası başvuru ve sorgula ekranı! 1000 TL Yardım parası nasıl alınır?
İhtiyaç sahibi ailelere verilecek olan 1000 TL yardım parası için süreç başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tahsis edilecek olan 1000 TL yardım parası başvurusu, Corona Virüsü salgını nedeniyle alınan önlemlerden doğrudan etkilenen muhtaç aileler için otomatik olarak hesaplara yatırılacak. Peki, 1000 TL yardım parası kimlere verilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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1000 TL sosyal yardım parası için başvuru süreci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. 2 milyon haneye tahsis edilen 1000 TL sosyal yardım parası ihtiyaç sahibi olarak belirlenen kişilerin hesaplarına otomatik olarak yatırılacak. Peki, Sosyal yardım başvuru sürecinden yararlanan kişiler kimler oldu? İşte, bakanlık tarafından sürece dair yapılan açıklama
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı"nın detaylarını paylaştı.
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Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; halihazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000'er lira nakdi destekten yararlanacaktır." bilgisini verdi. Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin bu ayın sonunda başlayacağını kaydetti.
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Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi d e Devlet sistemi üzerinden yapılır.