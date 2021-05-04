Yardım kapsamı dışına çıktı ne demek? Sosyal yardım kapsamı dışına çıktı nedir?

Sosyal yardım kapsam dışına çıktı ve yardım kapsam dışına çıktı ifadeleri, 1100 TL pandemi sosyal destek başvurusu kapsamında önem arz ediyor. Müracaatlarını tamamlayan kişilerin karşısına çıkan bu ifade, kişinin yardım alabilme durumunu nitelendiriyor. Peki, yardım kapsamı dışına çıktı ve sosyal yardım kapsamı dışına çıktı ne demek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler