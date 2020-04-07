Yardım başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Yardım başvuru şartları neler?
Yardım başvurusu ile Koronavirüs dolayısıyla sağlanan sosyal yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, bakanlıkların erişime açtığı başvuru ekranını kullanabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın öncü olduğu yardım başvuru süreci, elektronik ortamlarda ya da çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ancak yardım başvurusu yapmadan önce gerekli koşulların sağlanıp sağlanmadığından emin olunması gerekiyor. İşte, geliri olmayanlar için yardım başvuru şartları ve ekranı hakkında detaylı bilgiler
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İçişleri ve Aile Bakanlıklarının açmış olduğu ekranlar üzerinden yapılan yardım başvurusu, birkaç adımda tamamlanabiliyor. E-Devlet şifresi olan vatandaşların daha hızlı gerçekleştirebildiği yardım başvurusu, gerekli şartlara uyulması halinde çok basit adımlarla tamamlanabiliyor. Peki, yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte, yardım başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için bazı yollar...
Yardım başvuru ekranları için lütfen sonraki sayfaya tıklayınız.
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Yardım başvurusu yapabileceğiniz ilk yer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın "Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti" ekranı olacak.
Bu hizmeti kullanarak, ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken aileler, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici veya belirlenecek süreler için verilen ekonomik destek talepleri için ön başvuruda bulunabilirler. Bu hizmetten yararlandırılan çocukların durumları en geç üçer aylık süreler ile izlenmektedir. İzlemelerde hizmetin devamı veya sonlandırılması değerlendirilmektedir.
Eğer bu kriterlere uyuyorsanız, öncelikle sayfanın altında verdiğimiz linke tıklayın.
Açılan sayfada yeni başvuru butonuna basın.
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli geliri bulunmayan ailelerin çocukları ekonomik destek hizmetinden yararlandırılmaktadır. Sosyal ve ekonomik destek hizmeti için yapılan başvurulara yapılan araştırma inceleme ve değerlendirme sonucunda karar verilmektedir. Bu nedenle aşağıdaki bilgilendirmeyi okuduktan sonra başvuru için karar veriniz. İsterseniz ikamet ettiğiniz ilde size en yakın sosyal hizmet merkezine dilekçeyle veya şahsen başvuruda bulunabilirsiniz.
Sizden istenen bilgileri 7 aşamada doldurduktan sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Yardım hakkında detaylı bilgi edinmek için sonraki sayfaya geçin.
(SED) SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile psiko - sosyal destek sistemidir.SED Hizmetinden Kimler Yararlandırılabilir.
a) Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
b) Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
c) Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
d) Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanların çocukları ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları,Meslek elemanları tarafından yapılan inceleme sonucu uygun bulunması halinde desteklenmektedir.
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BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Başvuru sonrası aile hakkında araştırma ve inceleme yapılır. Ailenin ekonomik ve sosyal şartları değerlendirilirken bölgesel şartlar, ailenin yaşadığı çevre, sosyal destek sistemleri, ailenin gelirleri, çocukların aile içindeki yeri, okula devam durumları, çocukların korunma ihtiyacı içinde olup olmadıkları, ailenin sorunlar ile bahşetme kabiliyeti, aile içinde bireylerin iletişimleri, yaşanılan yerin fiziki koşulları gibi hususlar göz önünde bulundurulmaktadır. SED kapsamında olmadığı değerlendirilen kişilere mail veya yazılı ortamda bilgi verilmektedir.
Başvuru sonrası yapılan inceleme sonucu uygun görülmeyen ailelere, yönetmelik kapsamı dışında olan yetişkinlere ve çocuğu olmayan ailelere, SED desteği verilememekte bu aileler ayni ve nakdi yardıma ihtiyaç duyuyor iseler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yönlendirilmektedir.
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BU HİZMET KAPSAMINDA YAPILAN EKONOMİK DESTEK BİR MAAŞ DEĞİLDİR
Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri maaş ödemesi değildir. Ailenin ekonomik koşullarınızı iyileştirme ve değiştirme çabalarını desteklemesi, çocuklarının bu süreçte zarar görmeden bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geçici süre ile yapılmaktadır. Ekonomik destek alan müracaatçılarımızın kendi kendilerine yeterli hale gelebilmeleri, bir iş ve meslek edinerek ailesini geçindirebilecek duruma gelmek için çaba göstermeleri gerekmektedir. Almış olduğu ödemeleri çocuklarının temel ihtiyaçlarının karşılanması ve çocuklarının yararına kullanması gerekmektedir. Daha önce yardım verilmiş olması kişiye bir hak doğurmamaktadır. Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinde esas ilke, kişilerin en kısa süreçte kendi kendilerine yeterli duruma getirilmesidir.
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Yalan beyanda bulunarak, resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirerek veya sahte evrak düzenleyerek ekonomik destek alan kişi ve aileler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır. Alınan desteğin iadesi istenir. Ödemeyenler hakkında adli ve idari işlem başlatılır.
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AÇIK KAPI YARDIM EKRANI
Bir diğer başvuru ekranı ise Açık Kapı yardım başvuru ekranıdır. Bu ekran aracılığıyla, kaymakamlıklar üzerinden yapılan işlemler, tek bir ekran üzerinden tamamlanabilmektedir. Yani, kaymakamlıklara gidip doldurmanız gereken dilekçeyi, Açık Kapı yardım başvuru sayfası üzerinden doldurup yardım alabilirsiniz.