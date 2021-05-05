Yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı başvuru ve E devlet sorgulama ekranı için yeni detaylar!
Yardım başvurusu e Devlet ekranı ile takip ediliyor. 1100 TL yardım başvurusu için yeni detaylar netleşti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre pandemi sosyal destek yardımı ile 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 TL tutarında nakdi yardım ödenecek. Koronavirüs pandemisinde ödenen sosyal destek ödemelerinin yatıp yatmadığı, e devlet ekranı "Sosyal Yardım Sorgula” başlıklı bölümden kontrol edilecek. İhtiyaç sahibi ailelere verilen ödemeler için başvurular daha önceki süreçte e devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile yapılmıştı. Peki, 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte, pandemi sosyal destek yardımı başvurusu yapma ekranı.
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1100 TL pandemi destek başvurusu milyonlar tarafından takip ediliyor. Pandemi döneminde ödenmeye başlanan sosyal destek yardımı ile ilgili yeni detayları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımın arttığını ve yeniden başlatılacağını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık ise destek ödemelerinin, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Söz konusu ödemeler için başvuruya gerek olmaksızın yapılacağı açıklandı.
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PANDEMİ DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok proje ile desteklemeyi sürdürüyor." dedi.
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: “Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV’lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi gerçekleştireceğiz.” dedi.
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Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.
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SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı diğer açıklamalar şöyle;
Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Salgının, faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteğiyle, 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteği süresini 1 ay daha uzatıyoruz. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021 tarihine kadar erteliyoruz. Ayrıca TESKOMB kefaletiyle kredi kullanan esnafımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir.