Yardım başvurusu e devlet sonuç sorgulama ekranı: 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı sonuçları açıklandı mı?
Yardım başvurusu sonuçları E-Devlet ekranı ile pandemi yardım parası müracaatlarında bulunanlar tarafından takip ediliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen 1100 TL sosyal yardım parası e-Devlet sayfası ile tamamlanırken gözler sonuçlara çevrildi. Başvurularını yapmayanlar ise 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı başvuru ekranına odaklandı. Hak sahiplerinin durumu ve 1100 TL sosyal yardım desteğinin yatıp yatmadığı e-Devlet'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden öğrenilecek. Peki, 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar.
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1100 TL pandemi sosyal destek yardımı sonuçları gündemde yer almaya devam ediyor. E-Devlet üzerinden başvurusunu yapan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olduğu onaylanan 2 milyondan fazla aileye 1100 liralık sosyal yardım ödemesinin dağıtımı bakanlık tarafından gerçekleşmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada 1100 lira tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını aktardı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen destek yardımının durumu E-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ile sorgulanacak.
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1100 TL YARDIM PARASI YATTI MI?
Bakan Yanık, "Ramazan Bayramı'na kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarında ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız." bilgisini verdi.
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Süreç içerisinde hiçbir ihtiyaç sahibi haneyi yalnız bırakmama gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Yanık, yardımların etkin ve hızlı bir şekilde teslim edilmekte olduğunun altını çizdi.
Bakanlıkça, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik ve herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yapılıyor.
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SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
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Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.