Yardım başvurusu e devlet sonuç sorgulama ekranı: 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı sonuçları açıklandı mı?

1100 TL pandemi sosyal destek yardımı sonuçları gündemde yer almaya devam ediyor. E-Devlet üzerinden başvurusunu yapan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olduğu onaylanan 2 milyondan fazla aileye 1100 liralık sosyal yardım ödemesinin dağıtımı bakanlık tarafından gerçekleşmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada 1100 lira tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını aktardı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen destek yardımının durumu E-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ile sorgulanacak.