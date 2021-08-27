Yapılandırma kapsamında hangi borçlar var? Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Süre uzatıldı
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yapılandırma kanunu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yapılandırmada başvuru süresi 31 Ağustos’tan 30 Eylül’e, ilk taksit ödeme süresi de eylül ayından ekim ayı sonuna kadar uzatıldı. Peki, Yapılandırma kapsamında hangi borçlar var? Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
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Vergi yapılandırmasına tarih güncellemesi geldi. 7326 sayılı vergi yapılandırması kanununa ilişkin süre ileri bir tarihe atıldı. Buna göre 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek olan başvuru ve ödemeye ilişkin karar 1 ay süreyle uzatıldı.
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HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?
Kanunla, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamıyla bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borçların ödenmesi fırsatından yararlanılabiliyor. Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi sağlanıyor.
Başvuru halinde ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borçların ödenmesi söz konusu olabiliyor.
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Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı, öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi imkanından faydalanılabiliyor.
Dava konusu yapılan vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması, matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş vergilerin yapılandırılması imkanlarından yararlanılabiliyor.
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VERGİ BORCU NASIL YAPILANDIRILIR?
Vergi borcu yapılandırması, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilebiliyor. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Ekrana tıkladıktan sonra e-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvurunuzu gerçekleştirin. Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr’den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabiliyor. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün.