Yapılandırma borç ödemeleri ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler

ÖDEMELER NE ZAMAN? Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31 Ekim 2021 tarihi hafta sonu tatiline rastladığından 1 Kasım Pazartesi olarak belirlendi.



İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek.



Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre 1 ay uzatılmıştı. Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım Pazartesi günü yapmaları gerekiyor.



SGK'ye ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım'da gerçekleştirilecek.



