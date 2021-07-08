Yapılandırma başvurusu ne zaman bitecek? e Devlet ile yeniden yapılandırma başvuruları devam ediyor!

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK? Kanunla, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamıyla bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borçların ödenmesi fırsatından yararlanılabiliyor. Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi sağlanıyor.



Başvuru halinde ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borçların ödenmesi söz konusu olabiliyor.



Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı, öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi imkanından faydalanılabiliyor.



Dava konusu yapılan vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması, matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş vergilerin yapılandırılması imkanlarından yararlanılabiliyor.



Yapılandırılan tutarlar peşin veya 2'şer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.



Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması sağlanıyor.



Matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi durumunda vergilerde yüzde 10 indirim yapılıyor.



