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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 10:53 | 

Yapılandırma başvuru ekranı: 7256 MTV, SGK, KYK borcu yapılandırma işlemleri

7256 sayılı düzenleme kapsamında vergi borcu yapılandırma işlemi için süreç resmen başladı. Yapılandırma başvurusu ile SGK borçları, MTV borcu ve öğrenim kredisi olarak bilinen KYK borcu yapılandırma sürecine girebilecek. Bunun için yapılması gereken işlemlerin başında ise İnteraktif Vergi Dairesi girişini sağlamak için kullanıcı kaydı ya da E-Devlet şifresi gerekecek. Vergi yapılandırma sürecinde 18 aya varan taksit ve 36 ayda ödeme imkanı söz konusu olabilecek. İşte, yapılandırma başvurusu için yapılması gereken işlemler ve detayları

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KYK borçları ve SGK borçluları tarafından yakından takip edilen vergi borcu yapılandırma işlemi E-Devlet üzerinden alınacak. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV ile sosyal güvenlik primi, trafik, seçim, nüfus para cezaları gibi pek çok kalemde yapılacak olan vergi borcu yapılandırma işlemleri belirli işlemlerle tamamlanacak. KYK, MTV, SGK, GSS borcu ve pek çok kalemde borçlu kişilerin müracaat edebileceği vergi borcu yapılandırma süreci, internet üzerinden birkaç adımda gerçekleştirilebilecek. 7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında gerçekleşecek olan vergi borcu yapılandırma işlemleri ile ödemeler, 18 ay taksit ve toplam 36 ay vadede tamamlanacak. Peki, vergi borcu yapılandırma işlemi nasıl yapılır? İşte, adım adım yapılandırma süreci hakkında detaylı bilgiler

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Yapılandırma ekranını açtıktan sonra sayfanın en altında bulunan menüden, görseldeki "başvuru formu" ekranına tıklanması gerekecek. Bu ekranda, vergi borçlularının karşısına aşağıdaki uyarı ekranı çıkacak;

YAPILANDIRMA EKRANINA GİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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* Gösterilen borç tutarı bilgi amaçlı olup, "18/11/2020" tarihi itibari ile borç bilgisidir. Yeni borç hesaplanıncaya kadar borç miktarında tahsilat, düzeltme, yeni tahakkuk verilmesi vb nedenlerle meydana gelen değişiklikler görünmemektedir. 7256 sayılı Kanun kapsamında başvuru yaptığınız takdirde gerçek borç tutarınız üzerinden tecil kapsamında borcunuz bulunması durumunda tecil dosyanız düzenlenecektir.

* Borçlu olduğunuz vergi dairesi müdürlüğü / müdürlükleri otomatik seçilmiş olup, yapılandırmak istemediğiniz borcunuz için ilgili kutucuktaki işareti kaldırmanız gerekmektedir. İşaret kaldırılmadığı takdirde tüm borçlar yapılandırma kapsamında değerlendirilmeye alınacaktır.

* Birden fazla aracınız olması halinde her bir araç için ayrı ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.

* TABLO-1’de görülen borcunuzun dışında başka bir borcunuz olduğunu düşünüyorsanız, TABLO-2’de borcunuz bulunan Vergi Dairesini seçerek başvuru yapabilirsiniz.

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TABLO-2 İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:

* TABLO-1'de görülen borcunuzun dışında başka bir borcunuz olduğunu düşünüyorsanız, TABLO-2'de borcunuz bulunan Vergi Dairesini seçerek başvuru yapabilirsiniz.

* T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan Başkanlığımıza bilgi aktarımı devam ettiğinden KYK borç yapılandırma işlemleri için başvuru 23.11.2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

* Aracınız haricinde başka vergilerden borcunuz bulunması halinde plaka girişi yapmadan başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

* Plaka yazmanız halinde sadece yazılan plakaya ait borçlarınız için talebiniz alınacaktır.

* Birden fazla aracınız olması halinde her bir araç için ayrı ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.

* 6183 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin sorumlu oldukları tutar için internetten müracaat etmeleri mümkün değildir. Bu mahiyetteki borçlarınız için bağlı olduğunuz vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla başvuruda bulunabilirsiniz.

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Bu ekranda, kullanıcıların kişisel bilgilerini doğru girmesi ve ödeme şeklini seçmesi gerekecek. İsteyen kişiler, halihazırda devam etmekte olan 7143 sayılı kanundan kalan borçlarını da bu aşamada yeni yapılandırma sürecine aktarabilecek.

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Son olarak yapılandırma sürecinin kabulu için aşağıdaki yazı okunarak kabul edilecek;

"Önemli Not : Yapılandırılmasını istediğiniz borçlarınızla ilgili açılmış bir dava olması halinde bağlı olduğunuz vergi dairesine yazılı başvurmanız gerekmektedir. Davalardan vazgeçtiğinize dair bağlı olduğunuz vergi dairesine yazılı olarak başvurmamanız halinde Kanundan yararlanma hakkını kaybedeceğinizden başvurunuz geçersiz sayılacak ve ödeme tabloları iptal edilecektir.

Dairenizce takip edilen ve kesinleşmiş bulunan tüm borçlarımın 7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılmasını talep ediyor ve yapılandırılan borçlarımı belirttiğim şekilde ödemek istiyorum. Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisini süresinde ve tam ödemem koşuluyla, bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememe ya da eksik ödeme yapmam halinde madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarıma ilişkin kalan taksitlerin ödenme hakkını kaybedeceğimi biliyor, iletişim bilgilerimin bilgilendirme amacıyla kullanılmasına izin veriyorum. Ayrıca, yaptığım başvuru içerisinde kesinleşmiş alacağın bulunmadığının anlaşılması halinde bu alacaklar için maddeden yararlanamayacağımı, yapılandırılan borçlarımla ilgili olarak; dava açmayacağımı, kanun yollarına başvurmayacağımı ve açmış olduğum tüm davalardan vazgeçtiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederim."

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Yapılandırma işleminin tamamlanmasının ardından ilk ödeme 2021 yılında yapılacak.

8Yapılandırma hangi borçları kapsıyor
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Yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

Yasa temel olarak vergi dairelerine yani Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelere, YİKOB’lara olan borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeriyor.

- Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV ile sosyal güvenlik primi, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabilecek.

- Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler yapılandırılacak.

- TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları, KOSGEB’in kredi alacakları, Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen krediler de kapsama giriyor.

- Özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü’nün sundukları hizmet nedeniyle doğan alacakları da yapılandırılıyor. Mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçlar ise kapsamda olmayacak.

Yapılandırma detaylarının kasım ayı bitmeden Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

9Yapılandırmadan nasıl yararlanılacak
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Yapılandırmadan nasıl yararlanılacak?

31 Ağustos 2020 sonrası borçlar kapsam dışı olacak. İhtilaflı alacaklar da kapsama girmiyor. Yapılandırma için yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek.

Ödemeler ne zaman başlayacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler 2021 Ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak ödemeler de şubat ayında başlayacak.

10Yapılandırma katsayısı nasıl olacak
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Yapılandırma katsayısı nasıl olacak?

Borçların yapılandırılmasında yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE esas alınacak. Gecikme zammı ya da faizi yerine Yİ-ÜFE katsayısı dikkate alınacak ve borçluya seçenekler sunulacak. 6 ila arasında 18 taksit yapılabilecek, ikişer ayda bir ödeme yapılabilecek. Peşin ödemeyi tercih eden borçlulara yüzde 90 oranında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından indirim yapılacak. İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara Yİ-ÜFE’de yüzde 50 oranında indirim yapılacak.

11Hangi cezalar kapsam dışı
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Hangi cezalar kapsam dışı?

Adli para cezaları, düzenleyici denetleyici kurullar tarafından verilen idari para cezaları, COVID-19’la mücadele kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde verilen para cezaları ve yasak yerlerde tütün kullanımı nedeniyle verilen para cezaları kanunun kapsamı dışında tutulacak.

Taksitler aksarsa yapılandırma bozulacak mı?

Kanundan yararlanmak için ilk 2 taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. İlk iki taksitten sonra ise, bir takvim yılında 2 taksit süresinde ödenmezse bir şans daha verilecek. Bu ödenmeyen 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilebilecek.

Yapılandırma taksitlerinin bir kısmı ödenemezse ne olacak?

Böyle bir durumda ödenen tutar yapılandırma kapsamında kalacak. Kalan borç ise ilgili mevzuata göre takip ve tahsil edilecek.

12Borçluların önceki kanunlar çerçevesinde yapılandırdıkları borçları ne olacak
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Borçluların önceki kanunlar çerçevesinde yapılandırdıkları borçları ne olacak?

2018 yılında çıkan yapılandırma kanununun 13. taksit ödemesi yapılmış durumda. Bu yapılandırmada halen borcunu ödemeye devam edenler isterlerse, yeni kanun kapsamına gelebilecek. Böyle bir durumda yaptıkları ödemeler eski kanun çerçevesinde yararlandırılacak, kalan borç yeniden hesaplanarak bu kanuna getirilecek ve yeniden bir ödeme süresi kazanmış olacaklar. Daha önceki yapılandırmalarda hakkını kaybetmiş borçlular da, ödemedikleri tutarlar için başvuru yapabilecek.

13Sosyal güvenlik kapsamında hangi borçlar nasıl yapılandırılacak
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Sosyal güvenlik kapsamında hangi borçlar nasıl yapılandırılacak?

31/8/2020’den önceki döneme ait olan sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar da yapılandırılacak. Ayrıca Genel Sağlık Sigortası için gelir testine hiç başvurmamış olanlar, 31 Mart 2021’e kadar gelir testine başvurursa geriye dönük borç çıkarılmayacak. Genel Sağlık Sigortalı olup tahakkuk eden borcu olanlar ise, prim borçlarını 30 Nisan 2021’e kadar öderse gecikme zammı ve gecikme faizinin tamamından vazgeçilecek.

Bağ-kurlular için de düzenleme yapılacak. Yasa yürürlüğe girdikten iki ay sonraya kadar prim borçlarını ödemeyen veya yapılandırmayan Bağ-Kurluların sigortalılığı durdurulacak. Daha önce durdurulan sigortalılıkları için başvuruda bulunanlar ise yapılandırmaya göre bu borcunu ödeyebilecek.

Belediyelerin ve spor kulüplerinin SGK’ya olan borçları nasıl yapılandırılacak?

Belediyeler için 120 aylık bir ödeme planı öngörüldü. Özel idareler ve spor kulüplerine yetmiş iki aylık bir dönem verildi, bu kapsamda borçlarını 36 taksitte ödeyebilecekler.

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