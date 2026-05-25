Yapay yumurtadan civciv çıktı: Bilim insanları imkansızı başardı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 08:43

Bilim insanları, tamamen yapay bir yumurta sistemi içinde canlı civciv çıkarmayı başardı. Bu gelişme, soyu tükenmiş kuş türlerini geri getirme çalışmalarında önemli bir adım olarak görülüyor. Ancak uzmanlar, bunun gerçek bir “Jurassic Park”tan çok daha karmaşık ve tartışmalı bir sürecin yalnızca başlangıcı olduğu görüşünde.