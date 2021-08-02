Yangın söndürme helikopterleri ve uçakları ne kadar (kaç ton) su taşıyor?
Ülkemizde meydana gelen yangınların ardından kurtarma çalışmalarında kullanılan helikopterlerin yangın olan bölgeye ne kadar su bıraktığı merak edilen konular arasında yer aldı. Özellikle haberlerde görülen yangın söndürme helikopterlerinin su hacmi merak ediliyor. Peki yangın söndürme helikopterleri ne kadar su taşıyabiliyor?
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Bir çok bölgede meydana gelen yangınların ardından üzücü haberler gelmeye devam ederken, söndürme çalışmalarında kullanılan helikopterlerin ne kadar su hacminin olduğu merak edilen konular arasında yer aldı. Yangın söndürme için kullanılan helikopterler 2.5 ton su taşıma hacmine sahip.
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YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI VE HELİKOPTERLERİ KAÇ TON SU TAŞIYOR?
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Hava Kurumu'na ait uçakların yangında kullanılmamasına ilişkin olarak önemli açıklamada bulundu. Eski tip uçaklarda yakıt ikmalinde sıkıntılar olduğu ve yangınlarda verimli şekilde çalıştırılamadıkları belirtildi.
Şu an kullanılan amfibik uçakların su taşıma kapasitesi 12 tondur. Kullanılan helikopterin su taşıma kapasitesi 2,5 ton ile 10 ton arasında değişiklik göstermektedir. Coğrafyamıza göre uçak değil helikopterlerin daha faydalı olacağı düşünülmüş ve helikopter sayısı artırılarak, nokta atışı müdahaleler seri hale getirilmiştir. Zamanla filomuza katılan uçaklar, ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmaya devam etmektedir. Esasen havada ne kullandığınız değil, yere ne kadar su attığınız önemlidir.
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Ülke genelinde 3 amfibik uçak ve 39 yangın söndürme helikopteri yangına hassas ormanların bulunduğu bölgelere dağıtılmıştır. Bin 78 arazöz, 281 su tankeri, 2 bin 270 ilk müdahale aracı, 181 dozer olmak üzere 501 iş makinası ile birlikte toplam 4 bin 311 arazöz ve iş makinası, 10 bin 545 yangın işçisi, 4 bin 110 teknik eleman, 6 bin 435 memur olmak üzere toplam 21 bin 90 personel orman yangınlarında görev almaktadır."