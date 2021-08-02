Yangın söndürme helikopterleri ve uçakları ne kadar (kaç ton) su taşıyor?

YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI VE HELİKOPTERLERİ KAÇ TON SU TAŞIYOR? Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Hava Kurumu'na ait uçakların yangında kullanılmamasına ilişkin olarak önemli açıklamada bulundu. Eski tip uçaklarda yakıt ikmalinde sıkıntılar olduğu ve yangınlarda verimli şekilde çalıştırılamadıkları belirtildi.



Şu an kullanılan amfibik uçakların su taşıma kapasitesi 12 tondur. Kullanılan helikopterin su taşıma kapasitesi 2,5 ton ile 10 ton arasında değişiklik göstermektedir. Coğrafyamıza göre uçak değil helikopterlerin daha faydalı olacağı düşünülmüş ve helikopter sayısı artırılarak, nokta atışı müdahaleler seri hale getirilmiştir. Zamanla filomuza katılan uçaklar, ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmaya devam etmektedir. Esasen havada ne kullandığınız değil, yere ne kadar su attığınız önemlidir.