Yanardağın öfkesi her şeyi yuttu! Ölü sayısı giderek artıyor

Kıtasal plakaların birleştiği bir noktada bulunan Endonezya'da 130 aktif volkan var. Aktif bir volkan olan Semetu, sıklıkla 4 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürtüyordu.



Dünkü patlama ise normalin dört katına yakın bir büyüklüğe işaret ediyor.