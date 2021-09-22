Yanardağın öfkesi artıyor! Lav evleri yutuyor... Patlamalar aylarca sürebilir!

Kanarya Adaları'nda aktif hale gelen yanardağda patlamaların şiddeti giderek artıyor. La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nda 4. gününe giren patlamalardan dolayı 6 bin kişi tahliye edildi, bölgeden gelen fotoğraflar olayın boyutlarını tüm korkunçluğula ortaya koyarken uzmanlar korkutan açıklamayı yaptı: Yanardağ aylarca aktif halde kalabilir.
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Büyük bir gümbürtüyle harekete geçen yanardağın püskürttüğü lavların denize doğru yolculuğu dördüncü gününe girdi, haber ajanslarının bölgeden servis ettiği fotoğraflar olayın büyüklüğünü tüm dehşetiyle ortaya koyuyor.
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Yanardağdan akan lav nehri üç kola ayrıldı ve şehre inerek yollardan akmaya başladı. Kızgın lavlar önüne çıkan her şeyi adeta yutuyor.
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İspanya'nın güneybatısında Kanarya Adaları bölgesindeki La Palma Adası'nda 50 yıl sonra aktif hale gelen Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamalar şiddetini artırarak devam ediyor.
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Kanarya Adaları grubundaki en küçük adalardan biri olan ve volkanik bir coğrafyaya sahip La Palma'da, Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamalardan dolayı bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 6 bini geçti.
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Yerel yönetim kaynakları, 19 Eylül'den bu yana aktif durumda olan yanardağdan lav akışının ortalama yüksekliğinin 6 metreyi bulduğunu ve şimdiye kadar günde 6 bin ila 9 bin ton kükürt dioksit yayıldığını belirtti.
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Denize doğru ilerleyen lavlar şimdiye kadar 320 evi yakıp geçerken, bölgede sadece 4 günde oluşan maddi hasarın 400 milyon avroyu bulduğu kaydedildi.
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Yanardağ çevresindeki, 300'ü muz ağaçları olmak üzere şimdiye kadar toplam 400 hektarlık tarım alanının yandığı bildirildi.
Adada 7 yol trafiğe tamamen kapatılırken, lavların akış yönünde bulunan 4 ilçede okullarda eğitim öğretime ara verildi.
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Bölge halkı, her geçen gün endişelerinin arttığı ve duygularının paniğe dönüşmeye başladığı yönünde basına açıklama yaptı.
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Bölgedeki yardım, kurtarma ve kontrol çalışmalarına Askeri Acil Müdahale Birliği, 30 araç ve 67 personel ile destek veriyor.
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Diğer yandan Kanarya Adaları Volkanik Araştırmalar Enstitüsü, Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamaların 24 ile 84 gün arasında sürmesinin öngörüldüğünü açıkladı.
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Enstitü yetkilileri, yanardağın barındırdığı magma miktarının 17 ila 20 milyon metreküp arasında olduğunun tahmin edildiği bilgisini paylaştı.
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Lavların günlük ortalama 700 metre ilerlediğini belirten uzmanlar, mevcut şartlarda lavların denize ulaşmasının iki hafta sürebileceğini ifade etti.
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Uzmanlar, lavların denize dökülmesi halinde şiddetli patlamaların olacağı ve kimyasal reaksiyonlardan çıkacak gazların bölge halkı için tehlike arz edeceği uyarısında bulundu.
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İspanya'daki sol koalisyon hükümeti de La Palma'nın felaket bölgesi ilan edileceği ve gerekli yardımların kısa sürede ulaştırılacağı açıklamasında bulundu.
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Kral 6. Felipe'nin de yarın bölgeye giderek, çalışmalar hakkında bilgi alıp, yetkililerle görüşeceği bildirildi.
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez New York'taki Birleşmiş Milletler zirvesine gitmeye hazırlanıyordu ancak volkan patlayınca Amerika turunu erteleyip Las Palmas'a uçtu.
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Las Palmas'ta yaptığı açıklamada önceliklerinin ada sakinlerinin güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Pedro Sanchez, lav nehrinin önünde durulamadığını ifade etti.
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İspanya'da en son yanardağ patlaması 1971 yılında, La Palma Adası'nın güneyindeki Teneguia Yanardağı'nda olmuştu.
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Bilim insanlarının üzerinde durduğu en kritik nokralardan biri bölgedeki son depremler. Bölge son bir haftadır deprem fırtınası denen art arda depremleri yaşıyordu.
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Cumbre Vieja yanardağının aktif duruma geçmesinden önceki bir haftalık sürede bölgede 21 binden fazla deprem meydana gelmişti.
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Uzmanlar Kanarya Adaları'ndaki sekiz yanardağdan biri olan Cumbre Vieja'nın 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından 50 yıl sonra yeniden uyandığını hatırlatıyor.
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Yanardağın son yıllarda 10 kez böyle deprem fırtınası gördüğünü bu son depremlerin de yanardağın patlamasından bir hafta önce gerçekleştiğini belirten uzmanlar durumun depremlerle olan bağlantısını araştırıyor.