Yanan ağaçları görünce gözyaşlarına boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 7 gündür devam eden yangında birçok mahalle ve yerleşim yeri yandı. Yangının ilk başladığı noktalardan olan ve neredeyse tamamı yanan Kalemler Mahallesi'nde yaşananlar ise yürek burkuyor. Yangın sırasında eşi Mehmet Yılmaz ile canını zor kurtaran Gül Yılmaz, ''Kâbus yaşadık. Cehennemi yaşadık, ateşlerin içinde kaldık. Alevlerin içinden geçtik, çok zordu. Şu an bakıyorum ve canım çok acıyor. Benim ciğerlerim gitti. Ne yapacağım bilmiyorum çünkü nefes alamıyorum'' dedi.