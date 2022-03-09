Yalova'da yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil? 10-11 Mart'ta okul var mı? Yalova Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması

Yalova'da okullar tatil mi? sorusu peş peşe gelen kar tatili haberlerinin ardından gündeme geldi. Yalova Valiliği kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yaşlı, çocuk, hamile, kalp ve akciğer hastalığı olan vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını bildirdi. Öte yandan Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle okul ve üniversite 2 gün tatil edildi.
Yalova Valiliği, olumsuz hava koşullarına önlem amacıyla kentte eğitim veren tüm okulların ve Yalova Üniversitesinin, 10 Mart Perşembe günü ve 11 Mart Cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz genelinde; İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, İl Müftülüğüne bağlı Kuran kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.
Yalova Valiliği, olumsuz hava şartlarına yönelik tedbir kararları açıkladı.
Yalova Valisi Muammer Erol'un başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleşti. Toplantıda beklenen olumsuz hava koşullarına yönelik bir dizi tedbir kararı alındı. Alınan kararlar şu şekilde sıralandı;
"Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları önemli. Kural dışı ve trafik seyrini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, özellikle emniyet şeritlerini kullanmamaları ve bu hususta hassasiyet göstermeleri, ayrıca trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergâhları kullanmaları, arıza hallerinde araçların sürücüler tarafından terk edilmemesi ve acil çağrı için 112 Acil Çağrı Merkezi, numaralarını aramalıdır. Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü günlerde, sağlık yetkililerinin önerdiği gibi; yaşlı, çocuk, hamile, kalp ve akciğer hastalığı olan vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması önemlidir. Yalova sınırları içerisinde bulunan yaylara, yürüyüş parkurlarına mümkün oldukça gidilmemesi, kamp kurulmamasına karar verilmiştir.”