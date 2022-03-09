Yalova'da yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil? 10-11 Mart'ta okul var mı? Yalova Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz genelinde; İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, İl Müftülüğüne bağlı Kuran kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.