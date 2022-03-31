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Yalova sahur ve iftar vakti 2022: Yalova’da ilk sahur ve iftar saati kaçta? İmsakiye bilgileri

#Sahur Saati#Ramazan#İftar Vakti

Yalova imsakiye bilgileri ile ilgili araştırmalar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 Ramazan İmsakiyesi yayımlandı. Bu imsakiye içerisinde il il iftar ve sahur saatleri açıklandı. Müslümanlar ilk oruç 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkacaklar. Yalova’da yaşayan vatandaşlar ilk sahur ve iftar saatini araştırmaya başladılar. Peki, Yalova’da ilk sahur ve iftar saati kaçta?

1/3Yalova sahur ve iftar vakti 2022: Yalova’da ilk sahur ve iftar saati kaçta İmsakiye bilgileri

Yalova imsak, sahur ve iftar vakti 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği ramazan ayı için geri sayım başladı. Recep ve şaban aylarının ardından sıra on bir ayın sultanı ramazan ayına geliyor. Yalova'da yaşayan ve oruç tutacak olan vatandaşlar imsakiye bilgilerini merak ediyorlar. Yalova'da ilk oruç için imsak vakti 05:12 olacak.

2/3Yalova sahur ve iftar vakti 2022: Yalova’da ilk sahur ve iftar saati kaçta İmsakiye bilgileri

Yalova'da ilk oruç için imsak vakti 05:12, iftar vakti ise 19:35 olacak. İşte Yalova imsakiyesi...

YALOVA İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

3/3Yalova sahur ve iftar vakti 2022: Yalova’da ilk sahur ve iftar saati kaçta İmsakiye bilgileri

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

1 Ramazan 1443 2 Nisan 2022 Cumartesi 05:12 06:39 13:12 16:46 19:35 20:56

2 Ramazan 1443 3 Nisan 2022 Pazar 05:10 06:37 13:11 16:46 19:36 20:57

3 Ramazan 1443 4 Nisan 2022 Pazartesi 05:08 06:35 13:11 16:46 19:37 20:59

4 Ramazan 1443 5 Nisan 2022 Salı 05:06 06:34 13:11 16:47 19:38 21:00

5 Ramazan 1443 6 Nisan 2022 Çarşamba 05:04 06:32 13:11 16:47 19:39 21:01

6 Ramazan 1443 7 Nisan 2022 Perşembe 05:02 06:30 13:10 16:48 19:40 21:03

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#Sahur Saati#Ramazan#İftar Vakti