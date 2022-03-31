Yalova sahur ve iftar vakti 2022: Yalova’da ilk sahur ve iftar saati kaçta? İmsakiye bilgileri

Yalova imsak, sahur ve iftar vakti 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği ramazan ayı için geri sayım başladı. Recep ve şaban aylarının ardından sıra on bir ayın sultanı ramazan ayına geliyor. Yalova'da yaşayan ve oruç tutacak olan vatandaşlar imsakiye bilgilerini merak ediyorlar. Yalova'da ilk oruç için imsak vakti 05:12 olacak.