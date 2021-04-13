Yalova İftar Vakti 2021 imsakiye bilgileri: Yalova İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta? Diyanet bilgisi
Yalova iftar vakti ve imsakiye bilgileri, bu kentte bulunan pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Yalova'da iftara ne kadar kaldı sorusu ile ibadetlerini gerçekleştirmek üzere oruç tutan kişiler, 13 Nisan 2021 tarihinde iftar saatleri hakkında bilgi edinerek sofraların başına geçecek. Ramazan 2021'in ilk iftarı ile oruç ibadetine başlangıç yapacak olan kent sakinleri, Yalova iftar saatleri bilgisine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye 2021 bilgilerine göre Yalova'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor ve iftara ne kadar kaldı? İşte, Yalova iftar ve sahur vakti bilgileri
Yalova iftar saati, 2021 Diyanet imsakiye bilgileri içerisinde kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Yalova iftar vakti kaç olacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı 2021 Yalova imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler
YALOVA İFTAR SAATİ
Yalova ilk iftar saati 19.47 olacak. Mardin'de teravih saati ise 21.11 olarak eda edilecek.
YALOVA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:50
|19:47
|21:11*
|2
|14.04.2021
|04:48
|19:48
|21:12
|3
|15.04.2021
|04:47
|19:49
|21:14
|4
|16.04.2021
|04:45
|19:50
|21:15
|5
|17.04.2021
|04:43
|19:51
|21:16
|6
|18.04.2021
|04:41
|19:52
|21:18
|7
|19.04.2021
|04:39
|19:53
|21:19
|8
|20.04.2021
|04:37
|19:54
|21:21
|9
|21.04.2021
|04:35
|19:55
|21:22
|10
|22.04.2021
|04:33
|19:56
|21:23
|11
|23.04.2021
|04:32
|19:57
|21:25
|12
|24.04.2021
|04:30
|19:58
|21:26
|13
|25.04.2021
|04:28
|19:59
|21:28
|14
|26.04.2021
|04:26
|20:00
|21:29
|15
|27.04.2021
|04:24
|20:01
|21:31
|16
|28.04.2021
|04:22
|20:02
|21:32
|17
|29.04.2021
|04:21
|20:03
|21:34
|18
|30.04.2021
|04:19
|20:04
|21:35
|19
|01.05.2021
|04:17
|20:05
|21:36
|20
|02.05.2021
|04:15
|20:06
|21:38
|21
|03.05.2021
|04:13
|20:07
|21:39
|22
|04.05.2021
|04:12
|20:08
|21:41
|23
|05.05.2021
|04:10
|20:09
|21:42
|24
|06.05.2021
|04:08
|20:11
|21:44
|25
|07.05.2021
|04:07
|20:12
|21:45
|26
|08.05.2021
|04:05
|20:13
|21:47**
|27
|09.05.2021
|04:03
|20:14
|21:48
|28
|10.05.2021
|04:02
|20:15
|21:50
|29
|11.05.2021
|04:00
|20:16
|21:51
|30
|12.05.2021
|03:58
|20:17
|21:53***
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