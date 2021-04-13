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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 18:44 | 

Yalova İftar Vakti 2021 imsakiye bilgileri: Yalova İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta? Diyanet bilgisi

Yalova iftar vakti ve imsakiye bilgileri, bu kentte bulunan pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Yalova'da iftara ne kadar kaldı sorusu ile ibadetlerini gerçekleştirmek üzere oruç tutan kişiler, 13 Nisan 2021 tarihinde iftar saatleri hakkında bilgi edinerek sofraların başına geçecek. Ramazan 2021'in ilk iftarı ile oruç ibadetine başlangıç yapacak olan kent sakinleri, Yalova iftar saatleri bilgisine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye 2021 bilgilerine göre Yalova'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor ve iftara ne kadar kaldı? İşte, Yalova iftar ve sahur vakti bilgileri

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Yalova iftar saati, 2021 Diyanet imsakiye bilgileri içerisinde kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Yalova iftar vakti kaç olacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı 2021 Yalova imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler

YALOVA İFTAR SAATİ

Yalova ilk iftar saati 19.47 olacak. Mardin'de teravih saati ise 21.11 olarak eda edilecek.

YALOVA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:5019:4721:11*
214.04.202104:4819:4821:12
315.04.202104:4719:4921:14
416.04.202104:4519:5021:15
517.04.202104:4319:5121:16
618.04.202104:4119:5221:18
719.04.202104:3919:5321:19
820.04.202104:3719:5421:21
921.04.202104:3519:5521:22
1022.04.202104:3319:5621:23
1123.04.202104:3219:5721:25
1224.04.202104:3019:5821:26
1325.04.202104:2819:5921:28
1426.04.202104:2620:0021:29
1527.04.202104:2420:0121:31
1628.04.202104:2220:0221:32
1729.04.202104:2120:0321:34
1830.04.202104:1920:0421:35
1901.05.202104:1720:0521:36
2002.05.202104:1520:0621:38
2103.05.202104:1320:0721:39
2204.05.202104:1220:0821:41
2305.05.202104:1020:0921:42
2406.05.202104:0820:1121:44
2507.05.202104:0720:1221:45
2608.05.202104:0520:1321:47**
2709.05.202104:0320:1421:48
2810.05.202104:0220:1521:50
2911.05.202104:0020:1621:51
3012.05.202103:5820:1721:53***


YALOVA VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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PANDEMİ döneminde ramazan beslenmesi ile bilgi veren Diyetisyen Begüm Tuna, Oruç tutarak dengeli beslenebilir, iftar sonrası bağışıklığınızı desteklemek adına C ve D vitamini desteklerinizi de alarak, hem oruç tutup hem de koronavirüsten korunmaya devam edebilirsiniz dedi.

Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Diyetisyeni Begüm Tuna pandemi döneminde ramazan beslenmesi ile ilgili ipuçları verdi. Dengeli ve sağlıklı beslenmek, sağlıklı kalmanın temel kurallarından birisi olduğunu söyleyen Begüm Tuna, Ramazan sofralarında protein, yağ ve karbonhidrat açısından dengeyi sağlamaya, ayrıca tuz ve şeker kısıtlamasına giderek, mümkün olduğunca doğal vitamin deposu olan sebze ve meyvelerden tüketmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

3RAMAZAN AYINDA NASIL BESLENMELİYİZ

RAMAZAN AYINDA NASIL BESLENMELİYİZ?

Ramazan ayı beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenleri açıklayan Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Diyetisyeni Begüm Tuna, Öğün sayısının azalması, öğünler arasındaki saatlerin uzaması artan su ve mineral kayıpları metabolizmada değişiklikler meydana getirir. Yaklaşık 16 saatlik açlık sonrasında bir anda yoğun şekilde mideyi uyarmak başta sindirim sistemi olmak üzere vücutta pek çok sağlık sorununa neden olabilir. Bununla birlikte uzun süreli açlık öncesinde kişiyi gün içinde susuzluk ve/veya açlık hissinin yatıştırmasında yardımcı olacak olan sahura kalkılmaması yine kişinin gün içerisinde kan şekerinin düşmesine, açlık hissini daha yoğun yaşamasına, huzursuzluk, sinirlilik gibi bazı problemlere sebebiyet verecektir. Tüm bu sebeplerden dolayı kişilerin mutlaka sahur ve iftarı atlamamaları bu öğünlerde mümkün olduğunca dengeli beslemeleri önerilmektedir. Posa alımı da Ramazanda göz ardı edilmemelidir. Gerek sahur gerekse iftarda sebze ve meyve tüketilmelidir şeklinde konuştu.

4HANGİ BESİNLER DAHA TOK KALMAMIZI SAĞLAR

HANGİ BESİNLER DAHA TOK KALMAMIZI SAĞLAR?

Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Diyetisyeni Begüm Tuna, ramazan ayında tok tutan besinler ile ilgili de şunları söyledi; "Tam buğday, çavdar ve kepek ekmeği gibi esmer ekmek çeşitleri kan şekerinin hızlı yükselmesini engeller ve tokluk hissini uzatır. Kişinin fiziksel özelliklerine göre tüketilen ekmek miktarı değişebilir. Özellikle haşlanmış yumurta daha uzun süre tokluk hissi veren bir protein kaynağıdır. sahur da 1-2 adet haşlama yumurta tüketilebilir. Haşlama yumurta sevmeye bireyler ise 1 tatlı kaşığı yağ hazırlanmış omlet veya menemen tüketebilir. Beyaz peynir veya lor ile hazırlanmış omlet çeşitleri de tercih edilebilir. Ceviz, badem ve fındık gibi yağlı tohumlar da uzuk süre doygunluk veren kuruyemişlerdir. Sahurda porsiyon ölçülerine dikkat edilerek tüketilebilir. Süt ve yoğurt da tokluk verene besinler arasındadır. Sahur öğününde 1 bardak süt, 1 bardak ayran veya 1 kase yoğurt tüketilmesi kan şekerinin dengede kalmasında ve tokluk hissinin uzun sürmesinde etkili olur. Kuru hurma, kuru incir ve kuru kayısı da tercih edilebilir. Ancak kalorinin yüksek olmaması için kuru meyve miktarlarına dikkat edilmelidir. Bu dönemde beslenme düzeni değiştiğinden kabızlık şikayetleri sık görülebilir. Sindirim sorunlarının engellenmesi için özellikle 2-3 adet kuru kayısı tüketilebilir. Kuru hurma da lif açısından zengindir ve uzun süre doygunluk hissi verir.

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