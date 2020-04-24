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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 17:33,

Yalova iftar vakti 2020 Ramazan imsakiyesi: Yalova iftar saati kaçta?

Ramazan ayının ilk iftarı için Yalova iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 Yalova Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Yalova'da iftar saat kaçta yapılacak ve Yalova iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Yalova iftar saatleri ve 2020 imsakiye bilgileri

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Yalova iftar vakti için geri sayım başladı. Oruçlarını açarak ibadetlerini yerine getirecek olan kent sakinleri, Yalova iftar saati bilgilerine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Yalova iftar saati kaç olacak? İşte, kentte yaşayan binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 Yalova imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler

YALOVA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Yalova ilk iftar saati 19.58 olacak. Yalova'da teravih saati ise 21.27 olarak eda edilecek.

Yalova İMSAKİYE BİLGİLERİ 2020

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:2919:5821:27*
225.04.202004:2719:5921:28
326.04.202004:2620:0021:29
427.04.202004:2420:0121:31
528.04.202004:2220:0221:32
629.04.202004:2020:0421:34
730.04.202004:1820:0521:35
801.05.202004:1720:0621:37
902.05.202004:1520:0721:38
1003.05.202004:1320:0821:40
1104.05.202004:1120:0921:41
1205.05.202004:1020:1021:43
1306.05.202004:0820:1121:44
1407.05.202004:0620:1221:46
1508.05.202004:0520:1321:47
1609.05.202004:0320:1421:49
1710.05.202004:0120:1521:50
1811.05.202004:0020:1621:52
1912.05.202003:5820:1721:53
2013.05.202003:5620:1821:55
2114.05.202003:5520:1921:56
2215.05.202003:5320:2021:58
2316.05.202003:5220:2121:59
2417.05.202003:5120:2222:01
2518.05.202003:4920:2322:02
2619.05.202003:4820:2422:03**
2720.05.202003:4620:2422:05
2821.05.202003:4520:2522:06
2922.05.202003:4420:2622:08
3023.05.202003:4220:2722:09


YALOVA VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Fransa'dan ülkelerine dönmek için müracaat eden 161 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine otobüslerle getirilen Türk vatandaşları KYK yurduna yerleştirildi. Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini devam ettirirken Fransa'da son 24 saatte 544 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, ölü sayısı 21 bin 340'yükseldi. Bir süre önce Türk sağlık sistemine ve Türk hekimlerine güvendikleri için Türkiye'ye dönmek isteyen ve sonrasında Dışişleri Bakanlığı'na ve Türk konsolosluğuna müracaat eden Fransa'da yaşayan 161 Türk vatandaşı Yalova'nın Termal ilçesindeki KYK yurduna yerleştirildi. Vatandaşlarını almak için Türkiye tarafından Fransa'ya gönderilen özel tarifeli uçakla alınıp İstanbul'a getirilen 161 Türk vatandaşı buradan otobüslerle Yalova'nın Termal ilçesine getirilip buradaki KYK yurduna yerleştirildi. Gelen 161 kişinin büyük bir çoğunluğunun 60 yaş üzeri olduğu öğrenildi.

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Yalova'da annesi sağlık çalışanı, babası ise polis olan ilkokul öğrencisine öğretmenleri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan doğumlu öğrencilere, öğretmen ve okul idarecileri aracılığıyla sürpriz doğum günü programları düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da program kapsamında babası polis, annesi sağlık çalışanı olan İsmetpaşa Mazlum Palabıyık İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Aybüke Nazen Ağırbaş'ın evine gitti.

Öğretmenlerinin de katıldığı ziyarette Yalova Belediyesine ait minibüsten şarkılar çalındı, yapılan anonsla Ağırbaş evinin önüne davet edildi. Ağırbaş, ailesiyle birlikte evinin önüne gelerek doğum günü pastasını üfledi. İl Milli Eğitim Müdürü Tosun ve öğretmenleri Ağırbaş'a hediyeler verdi.

Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl evlerinde kutlayan öğrencilere sürpriz yapmak istediklerini belirterek, bu kapsamda 23 Nisan'da doğan Ağırbaş'a kutlama hazırladıklarını kaydetti.

Kutlamada sosyal mesafe kuralına uyulduğunun altını çizen Tosun, "Çocuğumuza evinin önünde kutlama yapıp hediyesini verdik.

Çocuğumuzun babası polis, annesi ise hemşire. Dolayısıyla çocuklarıyla bu aralar çok fazla zaman ayıramıyorlar. Bizlere hizmet ediyorlar. Onlara da 'Allah kolaylık versin' diyoruz. Aybüke'ye de nice mutlu yıllar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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- "İnşallah doya doya kucaklaştığımız bayramları da kutlayacağız"

Tedbirler nedeniyle öğrencilerle bir arada olamamalarına rağmen çocukların eğleneceği etkinlikler hazırladıklarını da sözlerine ekleyen Tosun, şöyle konuştu:

"Belediyemizce hazırlanan ses yayın cihazlarıyla çocuk şarkılarını tüm mahallelerde dolaştırıyoruz. Çocuklarımızın bayraklarla eşlik etmesini istiyoruz. İnşallah doya doya kucaklaştığımız bayramları da kutlayacağız. Öncelikle polis, sağlık çalışanlarımızın çocuklarının bu dönemde daha fazla ilgiye ihtiyaçları var. Bugün ayrıca yetim ve öksüz çocuklarımızı da ziyaret edeceğiz. Onları mutlu etmek için uğraşacağız."

Doğum günü sürprizi karşısında çok duygulandığını anlatan anne Sevcan Ağırbaş ise "Bugüne kadar yaptığımız doğum günlerinden en güzeli bu oldu. Bizim ve kızımız için çok heyecan vericiydi. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Baba Şaban Ağırbaş da anlamlı bir günde kızının doğum gününün kutlanmasından dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

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