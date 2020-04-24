Yalova iftar vakti 2020 Ramazan imsakiyesi: Yalova iftar saati kaçta?
Ramazan ayının ilk iftarı için Yalova iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 Yalova Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Yalova'da iftar saat kaçta yapılacak ve Yalova iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Yalova iftar saatleri ve 2020 imsakiye bilgileri
Yalova iftar vakti için geri sayım başladı. Oruçlarını açarak ibadetlerini yerine getirecek olan kent sakinleri, Yalova iftar saati bilgilerine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Yalova iftar saati kaç olacak? İşte, kentte yaşayan binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 Yalova imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler
YALOVA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Yalova ilk iftar saati 19.58 olacak. Yalova'da teravih saati ise 21.27 olarak eda edilecek.
Yalova İMSAKİYE BİLGİLERİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:29
|19:58
|21:27*
|2
|25.04.2020
|04:27
|19:59
|21:28
|3
|26.04.2020
|04:26
|20:00
|21:29
|4
|27.04.2020
|04:24
|20:01
|21:31
|5
|28.04.2020
|04:22
|20:02
|21:32
|6
|29.04.2020
|04:20
|20:04
|21:34
|7
|30.04.2020
|04:18
|20:05
|21:35
|8
|01.05.2020
|04:17
|20:06
|21:37
|9
|02.05.2020
|04:15
|20:07
|21:38
|10
|03.05.2020
|04:13
|20:08
|21:40
|11
|04.05.2020
|04:11
|20:09
|21:41
|12
|05.05.2020
|04:10
|20:10
|21:43
|13
|06.05.2020
|04:08
|20:11
|21:44
|14
|07.05.2020
|04:06
|20:12
|21:46
|15
|08.05.2020
|04:05
|20:13
|21:47
|16
|09.05.2020
|04:03
|20:14
|21:49
|17
|10.05.2020
|04:01
|20:15
|21:50
|18
|11.05.2020
|04:00
|20:16
|21:52
|19
|12.05.2020
|03:58
|20:17
|21:53
|20
|13.05.2020
|03:56
|20:18
|21:55
|21
|14.05.2020
|03:55
|20:19
|21:56
|22
|15.05.2020
|03:53
|20:20
|21:58
|23
|16.05.2020
|03:52
|20:21
|21:59
|24
|17.05.2020
|03:51
|20:22
|22:01
|25
|18.05.2020
|03:49
|20:23
|22:02
|26
|19.05.2020
|03:48
|20:24
|22:03**
|27
|20.05.2020
|03:46
|20:24
|22:05
|28
|21.05.2020
|03:45
|20:25
|22:06
|29
|22.05.2020
|03:44
|20:26
|22:08
|30
|23.05.2020
|03:42
|20:27
|22:09
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