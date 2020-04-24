Yalova iftar vakti 2020 Ramazan imsakiyesi: Yalova iftar saati kaçta?

- "İnşallah doya doya kucaklaştığımız bayramları da kutlayacağız"



Tedbirler nedeniyle öğrencilerle bir arada olamamalarına rağmen çocukların eğleneceği etkinlikler hazırladıklarını da sözlerine ekleyen Tosun, şöyle konuştu:



"Belediyemizce hazırlanan ses yayın cihazlarıyla çocuk şarkılarını tüm mahallelerde dolaştırıyoruz. Çocuklarımızın bayraklarla eşlik etmesini istiyoruz. İnşallah doya doya kucaklaştığımız bayramları da kutlayacağız. Öncelikle polis, sağlık çalışanlarımızın çocuklarının bu dönemde daha fazla ilgiye ihtiyaçları var. Bugün ayrıca yetim ve öksüz çocuklarımızı da ziyaret edeceğiz. Onları mutlu etmek için uğraşacağız."



Doğum günü sürprizi karşısında çok duygulandığını anlatan anne Sevcan Ağırbaş ise "Bugüne kadar yaptığımız doğum günlerinden en güzeli bu oldu. Bizim ve kızımız için çok heyecan vericiydi. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Baba Şaban Ağırbaş da anlamlı bir günde kızının doğum gününün kutlanmasından dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.