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Haberler Gündem HaberleriYalnızlık sözleri - Sevgiliye en duygusal, resimli, kısa, uzun ve anlamlı yalnızlık sözleri (2021)
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Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 - 17:02 | 

Yalnızlık sözleri - Sevgiliye en duygusal, resimli, kısa, uzun ve anlamlı yalnızlık sözleri (2021)

Yalnızlığın ilacı yok deseler de bazı zamanlarda yalnız kalmak, sessizliği ve bazı şeylerin nedenini bulabilmek için gereklidir. İşte böyle zamanlarda size eşlik edecek ünlü düşünürleri şairler, hatta halk söylemleri kimi zaman yüzünüze tebessüm getirirken, kimi zaman da yalnızlıktan kurtulmanın yollarını aramanıza vesile olur. En duygusal ve en anlamlı yalnızlık sözlerini haberimizde bulabilirsiniz.

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1

İşte sizler için derlediğimiz; sevgiliye en duygusal, resimli, kısa, uzun ve anlamlı yalnızlık sözleri (2021)...

2

O kadar yalnızım ki sıradaki şarkı bir sonraki şarkıya gelsin...

3

Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz. Özdemir Asaf

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4

Utanırım, söyleyemem yaşadığımı, yalnızlığı, kelimeler yetmiyor ki, bu mu sevda dedikleri?

5

Karanlık odada otururum, dilimde türkü söylerim, elimde kâğıt yazarım yalnız kalmışım gurbette...

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6

Yalnız olmak zayıf olmak demek değildir, hak ettiğiniz kişiyi bekleyecek kadar güçlüsünüz demektir.

7

Dilin söylediği kötü söz aklın yalnızlığı mıdır? Gözlerin akmadığı bir hüzün, yanakların yalnızlığı mıdır?

8

Yalnızlık, sana gelirken yolları günlerin ardında bitirmek senden giderken yollarda ömrümü bitirmektir.

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9

Yalnızlık; ne mavi derinlikleri olan denizlerde ne de sıcak çöllerde olmaktır, yalnızlık bu şehirde sana ulaşamamaktır.

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10

Denize ateş açmak gece güneşin doğmasını beklemek gibidir. Sen denize ateş açtın şimdi gece güneşin doğmasını bekle hem de yapayalnız.

11

Kahvaltı hazırladım sana da gönderiyorum, umut dolu omlet, haşlanmış sevgi, bir dilim tutku, seni seviyorum reçeli ve bir de yalnızlık demledim kaç şekerli olsun?

12

İnsanları tanıdıkça yalnızlık güzelleşiyor.

13

Hayatta ve fotoğrafta en iyi pozu yalnızlar verir.

14

Kibirin en kesin tedavisi, yalnızlıktır. Thomas Wolfe

15

Vücut bulmuş her ruh yalnızlığa mahkumdur. Aldous Huxley

16

Yaşlandıkça, yalnızlıkla daha iyi anlaşıyorum. Sienna Miller

17

Yalnızlık, bütün büyük ruhların kaderidir. Arthur Schopenhauer

18

Büyük bir yalnızlık olmadan, ciddi bir eser verilemez. Picasso

19

Her şeye rağmen, ara sıra yalnız kalmaya çalış. George Herbert

20

Biriyle mutsuz olmaktansa yalnız başına mutlu olmak iyidir.

21

Yalnızlık diye bir şey buldum, yaşa yaşa bitmiyor...

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