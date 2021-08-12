Yalnızlık sözleri - Sevgiliye en duygusal, resimli, kısa, uzun ve anlamlı yalnızlık sözleri (2021)
Yalnızlığın ilacı yok deseler de bazı zamanlarda yalnız kalmak, sessizliği ve bazı şeylerin nedenini bulabilmek için gereklidir. İşte böyle zamanlarda size eşlik edecek ünlü düşünürleri şairler, hatta halk söylemleri kimi zaman yüzünüze tebessüm getirirken, kimi zaman da yalnızlıktan kurtulmanın yollarını aramanıza vesile olur. En duygusal ve en anlamlı yalnızlık sözlerini haberimizde bulabilirsiniz.
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1
İşte sizler için derlediğimiz; sevgiliye en duygusal, resimli, kısa, uzun ve anlamlı yalnızlık sözleri (2021)...
2
O kadar yalnızım ki sıradaki şarkı bir sonraki şarkıya gelsin...
3
Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz. Özdemir Asaf