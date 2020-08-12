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Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 08:10,

Yalnızlık bitti! İlker Kaleli 1 aydır Biran Damla Yılmaz ile birlikte...

İlker Kaleli, yeni aşkı yine bir meslektaşında buldu.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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OYUNCU Burçin Terzioğlu’yla ilişkisini yaklaşık 1.5 yıl önce noktalayan İlker Kaleli, yeni aşkı yine bir meslektaşında buldu. Kaleli, gönlünü 23 yaşındaki oyuncu Biran Damla Yılmaz’a kaptırdı.

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Aynı yapım şirketinin farklı dizilerinde rol alan iki oyuncunun 1 ay önce katıldıkları bir çekim sırasında tanıştığı, birbirlerinden telefon numaralarını alıp görüşmeye başladıkları öğrenildi.

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Aralarındaki yakınlaşma kısa sürede aşka dönüşen İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz, şimdilerde gittikleri her yerde el ele dolaşarak aşklarını gözler önüne seriyor.

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İlker Kaleli’nin “Poyraz Karayel” dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği eski sevgilisi Burçin Terzioğlu’yla ilişkisi 3.5 yıl sürmüş, çift 2018’in aralık ayında yollarını ayırmıştı.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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