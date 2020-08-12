Yalnızlık bitti! İlker Kaleli 1 aydır Biran Damla Yılmaz ile birlikte...

OYUNCU Burçin Terzioğlu’yla ilişkisini yaklaşık 1.5 yıl önce noktalayan İlker Kaleli, yeni aşkı yine bir meslektaşında buldu. Kaleli, gönlünü 23 yaşındaki oyuncu Biran Damla Yılmaz’a kaptırdı. Aynı yapım şirketinin farklı dizilerinde rol alan iki oyuncunun 1 ay önce katıldıkları bir çekim sırasında tanıştığı, birbirlerinden telefon numaralarını alıp görüşmeye başladıkları öğrenildi.Aralarındaki yakınlaşma kısa sürede aşka dönüşen İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz, şimdilerde gittikleri her yerde el ele dolaşarak aşklarını gözler önüne seriyor. İlker Kaleli’nin “Poyraz Karayel” dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği eski sevgilisi Burçin Terzioğlu’yla ilişkisi 3.5 yıl sürmüş, çift 2018’in aralık ayında yollarını ayırmıştı.