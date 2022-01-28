Yalnız Kurt’un Viking’i Kürşat Alnıaçık kimdir? Viking (Tekin Giritli) karakteri hakkında bilgiler…

Kürşat Alnıaçık 7 Aralık 1962 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Tiyatrocu profesör Raik Alnıaçık'ın oğludur. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.
1981 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 1985 yılında mezun oldu ve İngiliz hükümetinin vermiş olduğu bir bursla İngiltere'ye gitti. Bu arada, 1983–1984 senesinde Geyvan McMillen'la tanıştı. Ondan modern dans eğitimi almaya başladı. Bu eğitim bir yıl kadar sürdü. İngiltere'ye gittiği zaman da onun tavsiyesi üzerine London Content Dance School'da devam etti. İngiltere'de kaldığı bir yıl süresince tiyatro bursunun yanı sıra dans eğitimini de bu şekilde sürdürdü.
1986–1987 döneminde Türkiye'ye döndü ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nda stajyer olarak göreve başladı. O günden beridir modern dansı bir hobi olarak, tiyatronun yanında yürütmektededir. Bursa'daki stajyerlik döneminde Uludağ Üniversitesi'nde herkese modern dans dersleri verdi. Dokuz yıl boyunca Eyüboğlu Eğitim Kurumları'nda lise müzikal kulübüne modern dans eğitmenliği yaptı.1998-2002 yılları arası yayınlanan Deli Yürek dizisindeki canlandırdığı Savaş Doğan karakteri ile geniş çevrelerce tanındı. 2008/2009 sezonunda Kent Oyuncuları'na misafir oyuncu olarak katılmıştır. "Bakır" karakteriyle Sakarya Fırat'da oynadı.
Vikingler ya da Norslar, İskandinavyalı korsan ve tüccar kavimlerdir. Aslında "Viking" veya "Nors" bir millet adı değildir; Danlara, Norveçlilere, İsveçlilere ve diğer İskandinavlara (Kuzey Cermenleri) kim olduklarına bakmaksızın verilen isimdir. Bu adlandırma Eski Norsçadaki Vikingr (yağmacı) sözcüğünden gelir ve Viking Çağı boyunca tüm Kuzey Cermenleri bu adla anılmıştır. Vikinglerin ataları antik Cermen halkları, konuştukları dil(ler) ise Cermen dil ailesine bağlı İskandinav dilleridir. Vikingler ömürlerinin büyük bir kısmını denizlerde geçirmiş olan savaşçı bir halktır. 8 - 11. yüzyıllar arasında kuzeybatı Avrupa'da birçok yeri fethetmişlerdir.
Asıl adım Tekin Giritli… İstihbarat elemanı olarak yetiştirilmiş, bir Yetim Kurt'um... Beni yetiştirenler, hocalarım, beraber yetiştiğim arkadaşlarım, hanemin Yetim Kurtları, hepsi birer birer gitti. Kimi kirli kumpaslarla yok edildi, kimi hapiste çürütüldü. Kozmik odada adı çıkan onlarca vatansever arkadaşım sokak ortasında kurşunlandı. Kimse benden, düşmanıma acımamı beklemesin; pençesini etlerine geçirmek isteyen bir şahinim ben; acımam…