Yalnız Kurt’un Viking’i Kürşat Alnıaçık kimdir? Viking (Tekin Giritli) karakteri hakkında bilgiler…

Kürşat Alnıaçık 7 Aralık 1962 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Tiyatrocu profesör Raik Alnıaçık'ın oğludur. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.



1981 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 1985 yılında mezun oldu ve İngiliz hükümetinin vermiş olduğu bir bursla İngiltere'ye gitti. Bu arada, 1983–1984 senesinde Geyvan McMillen'la tanıştı. Ondan modern dans eğitimi almaya başladı. Bu eğitim bir yıl kadar sürdü. İngiltere'ye gittiği zaman da onun tavsiyesi üzerine London Content Dance School'da devam etti. İngiltere'de kaldığı bir yıl süresince tiyatro bursunun yanı sıra dans eğitimini de bu şekilde sürdürdü.



1986–1987 döneminde Türkiye'ye döndü ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nda stajyer olarak göreve başladı. O günden beridir modern dansı bir hobi olarak, tiyatronun yanında yürütmektededir. Bursa'daki stajyerlik döneminde Uludağ Üniversitesi'nde herkese modern dans dersleri verdi. Dokuz yıl boyunca Eyüboğlu Eğitim Kurumları'nda lise müzikal kulübüne modern dans eğitmenliği yaptı.1998-2002 yılları arası yayınlanan Deli Yürek dizisindeki canlandırdığı Savaş Doğan karakteri ile geniş çevrelerce tanındı. 2008/2009 sezonunda Kent Oyuncuları'na misafir oyuncu olarak katılmıştır. "Bakır" karakteriyle Sakarya Fırat'da oynadı.