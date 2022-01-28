Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte Yalnız Kurt oyuncuları ve karakterleri hakkında bilgiler...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Vasiyeti gerçekleşti... Fatma Girik, Memduhuna kavuştuVasiyeti gerçekleşti... Fatma Girik, Memduh'una kavuştu!#Fatma Girik
Galatasaray hazırlık maçında dağıldı 6 gol birden... As oyuncular sahadaydı...Galatasaray hazırlık maçında dağıldı! 6 gol birden... As oyuncular sahadaydı...#Galatasaray
7 yılın zirvesine çıktı Kritik tarih 2 Şubat7 yılın zirvesine çıktı! Kritik tarih 2 Şubat#Petrol Fiyatları
Ece Erkenden yürek yakan veda... Eşinin tabutuna sarıldı hıçkırıklara boğulduEce Erken'den yürek yakan veda... Eşinin tabutuna sarıldı hıçkırıklara boğuldu!#Ece Erken
81 ile genelge gönderildi Bakanlık hurda araçlar için harekete geçti81 ile genelge gönderildi! Bakanlık hurda araçlar için harekete geçti#İçileri Bakanlığı
Uzmanlar endişeli... Ukraynanın işgali tüm dünyayı yakacakUzmanlar endişeli... Ukrayna'nın işgali tüm dünyayı yakacak! #Ukrayna
Ellerini kaldırdığı anda kurşun yağdırdılarEllerini kaldırdığı anda kurşun yağdırdılar! #ABD
iPhone’daki gizli tuşu buldu, 1 milyondan fazla kişi izlediiPhone’daki gizli tuşu buldu, 1 milyondan fazla kişi izledi!#Iphone
Kamyonlardan biri gidiyor, biri geliyor Yetkiller çareyi bunda bulduKamyonlardan biri gidiyor, biri geliyor! Yetkiller çareyi bunda buldu#Konya
Samimi sözler: Özlemini en çok duyduğum şey…Samimi sözler: Özlemini en çok duyduğum şey…#Damla Sönmez
Tansiyonu yükselten telefon: Biden Ukraynayı aradı, Rus işgali için tarih verdiTansiyonu yükselten telefon: Biden Ukrayna'yı aradı, Rus işgali için tarih verdi!#Biden
Hafta sonu hava nasıl olacak Meteoroloji yeni raporunu yayımladıHafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji yeni raporunu yayımladı#Meteoroloji
Afrikada inanılmaz görüntüler... Tropikal fırtına 80e yakın can aldıAfrika'da inanılmaz görüntüler... Tropikal fırtına 80'e yakın can aldı!#Tropik Fırtına
Estetik kâbusu Kuaförde örümcek ağı yaptırdı, yüzü bu hale geldiEstetik kâbusu! Kuaförde 'örümcek ağı' yaptırdı, yüzü bu hale geldi#Istanbul
Ünlü oyuncu genç yaşında ölen oğlu hakkında ilk kez konuştu: Bana gönderdiği son mesajda...Ünlü oyuncu genç yaşında ölen oğlu hakkında ilk kez konuştu: Bana gönderdiği son mesajda... #Michael Madsen
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte Yalnız Kurt oyuncuları ve karakterleri hakkında bilgiler...

#Yalnız Kurt#Yalnız Kurt Oyuncuları#Yalnız Kurt Konusu

Yalnız Kurt oyuncuları ve karakterleri 1. bölümüne kısa bir süre kala gündeme geldi. Yeni dizi Yalnız Kurt'un detayları geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Tanıtımları ve içerisinde geçen sözlerle dikkat çeken Yalnız Kurt, 28 Ocak Cuma akşamı ilk bölümüyle dizi severlerin karşısına çıkacak. İlk bölümde Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları ve karakterlerine ilişkin detaylar da belli olacak. Peki, Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte Yalnız Kurt oyuncuları ve karakterleri hakkında bilgiler...

1/11Yalnız Kurt oyuncuları kimler İşte Yalnız Kurt oyuncuları ve karakterleri hakkında bilgiler...

Yalnız Kurt dizisi Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanmış faili meçhul cinayetlere, siyasi olaylara, terör örgütlerine ve darbelere değinecek. Yaşanmış farklı olayları konu edinerek güçlü bir senaryoyla yola çıkan Yalnız Kurt'ta aksiyon ve heyecan eksik olmayacak Büyük bir merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimler yer alıyor.

2/11Cihan Ünal - Davut Bahadır (Kumandan)

Cihan Ünal - Davut Bahadır (Kumandan)

Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

3/11Hasan Denizyaran - Altay Kurtoğlu

Hasan Denizyaran - Altay Kurtoğlu

Adım Altay Kurtoğlu… Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

4/11Damla Colbay - Esra Türkmen

Damla Colbay - Esra Türkmen

Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.

5/11Kürşat Alnıaçık- Viking

Kürşat Alnıaçık- Viking

Asıl adım Tekin Giritli… İstihbarat elemanı olarak yetiştirilmiş, bir Yetim Kurt'um... Beni yetiştirenler, hocalarım, beraber yetiştiğim arkadaşlarım, hanemin Yetim Kurtları, hepsi birer birer gitti. Kimi kirli kumpaslarla yok edildi, kimi hapiste çürütüldü. Kozmik odada adı çıkan onlarca vatansever arkadaşım sokak ortasında kurşunlandı. Kimse benden, düşmanıma acımamı beklemesin; pençesini etlerine geçirmek isteyen bir şahinim ben; acımam…

6/11Murat Han -Doğan

Murat Han -Doğan

Ben Doğan Sakınmaz... Sokaklardan gelip mafyanın başına oturdum. Bana verilmedi; ben aldım. Ama yetmez. Henüz yedi numarayım; hala benden yukarıda olanlar var. En tepeye çıkmadan, bir numara olmadan da yetmeyecek. Bu yolda feda etmem gereken ne varsa ederim. Esra'm hariç…

7/11Polat Bilgin -Nizam

Polat Bilgin -Nizam

Adın Nizamettin Köz. Fakir bir ailenin çocuğuyum. Babam okuyabilmem için beni bir cemaatin yurduna yerleştirdi. Karnım doydu, sevildim, takdir edildim. Artık onlarındım. "Okuyacaksın" dediler, okudum. "İstihbaratçı olacaksın" sen dediler; oldum. "Vur" dediler "vurdum", "dur" dediler, durdum. Sonunda örgütün, askeri operasyonlardan sorumlu altı numarası oldum.

8/11Yaprak Medine- Mira

Yaprak Medine- Mira

Tam adım Semiramis Myers Hanzade… Babam Amerikalı… Hanzade soyadını da annemden aldım; annem saray soyundan geliyor. Dedesi, sarayın damatlarındanmış; Padişah'a ihanetle suçlanıp sürgün edilmiş. Bir yanım Amerikalı, bir yanım Türk, ama ruhum haymatlos; hiçbir ülkeye, hiç kimseye gönül bağım yok. Sadakatim sadece ve sadece Golyat'a...

9/11Hilmi Özçelik- Ahmet

Hilmi Özçelik- Ahmet

Babam da benim gibi polisti… Dedem de… Ben de onların yolundan gittim. Allah'ım ihsan etti, büyüklerim layık gördü, Emniyet Müdürlüğüne kadar yükseldim. "Devlet başa, kuzgun leşe derdi" dedem; bizde devlete baş kaldırmak olmaz. Hak etmediğin lokmayı yemek, hak etmediğim mevkide oturmak olmaz. Devlet bir görev vermişse, ona ihanet etmek olmaz.

10/11Göktan Oktay Göztepe - Akif

Göktan Oktay Göztepe - Akif

Babam dövüyordu; evden kaçtım. Birkaç kere bulup eve götürdüler yine kaçtım. Babamın dayağından kaçıyordum; sokakta da dayak yedim, kaçamadım. Delikanlı bir abim var; Altay abim… O olmasa hayatta da kalamazdım belki… Öl dese ölürüm.

11/11Almina Günaydın - Ela

Almina Günaydın - Ela

Annem çok sevmiş babamı… Ama babam sevememiş bizi bir türlü; annem bana hamileyken terk edip gitmiş ikimizi de… Annem Esra, dünyanın en iyi annesidir. Benim için yapamayacağı şey yok. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. Hep yanlış insanlara aşık oluyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yalnız Kurt#Yalnız Kurt Oyuncuları#Yalnız Kurt Konusu