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Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte konusu ve kadrosu

#Yalnız Kurt#Yalnız Kurt Oyuncuları#Yalnız Kurt Konusu

Yalnız Kurt'un 1. bölümünde dizinin kadrosuna ve karakterine dair detaylar belli oldu. Cuma akşamları ekrana gelen Yalnız Kurt'un ilk bölümünde yetim çocukları koruyup kollayan Kumandan Davut Bahadır'ın Golyat ile mücadelesi ele alındı. Peki, Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları kimler? İşte konusu ve kadrosu

1/7Yalnız Kurt oyuncuları kimler İşte konusu ve kadrosu

Tanıtımları ve içerisinde geçen sözlerle dikkat çeken Yalnız Kurt, 28 Ocak Cuma akşamı ilk bölümüyle dizi severlerin karşısına çıktı. Aksiyon ve heyecanın eksik olmayacağı büyük bir merakla beklenen Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimler yer alıyor.

2/7Yalnız Kurt Konusu

Yalnız Kurt Konusu

Yeni dizi Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Darbeleri, büyük ihanetleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alan dizi bu yönüyle dikkat çekiyor. Yalnız Kurt, Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeleri konu ediniyor.

3/7Cihan Ünal - Davut Bahadır (Kumandan)

Cihan Ünal - Davut Bahadır (Kumandan)

Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

4/7Hasan Denizyaran - Altay Kurtoğlu

Hasan Denizyaran - Altay Kurtoğlu

Adım Altay Kurtoğlu… Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

5/7Damla Colbay - Esra Türkmen

Damla Colbay - Esra Türkmen

Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.

6/7Kürşat Alnıaçık- Viking

Kürşat Alnıaçık- Viking

Asıl adım Tekin Giritli… İstihbarat elemanı olarak yetiştirilmiş, bir Yetim Kurt'um... Beni yetiştirenler, hocalarım, beraber yetiştiğim arkadaşlarım, hanemin Yetim Kurtları, hepsi birer birer gitti. Kimi kirli kumpaslarla yok edildi, kimi hapiste çürütüldü. Kozmik odada adı çıkan onlarca vatansever arkadaşım sokak ortasında kurşunlandı. Kimse benden, düşmanıma acımamı beklemesin; pençesini etlerine geçirmek isteyen bir şahinim ben; acımam…

7/7Murat Han -Doğan

Murat Han -Doğan

Ben Doğan Sakınmaz... Sokaklardan gelip mafyanın başına oturdum. Bana verilmedi; ben aldım. Ama yetmez. Henüz yedi numarayım; hala benden yukarıda olanlar var. En tepeye çıkmadan, bir numara olmadan da yetmeyecek. Bu yolda feda etmem gereken ne varsa ederim. Esra'm hariç…

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