Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Yalnız Kurt oyuncu kadrosu: Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

#Yalnız Kurt#Dizi#Televizyon

Yalnız Kurt oyuncuları dizinin yeni bölümüyle gündeme geldi. İlk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, Sinegraf imzalı Yalnız Kurt dizisi cuma akşamları sevenleri ile buluşuyor. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan, darbeleri, büyük ihanetleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alan dizinin oyuncuları arasında Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay gibi isimler yer alıyor. Dizide yer alan oyuncuların performansları da ekran başındakilerden tam not alıyor. Peki, Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte, Yalnız Kurt oyuncu kadrosu ve konusu.

1/4Yalnız Kurt oyuncu kadrosu: Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne

Yalnız Kurt dizisi oyuncuları ve konusu ile dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt'un senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze yazıyor. Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimler yer alıyor.

2/4YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

Büyük ilgi gören dizinin oyuncu kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

3/4YALNIZ KURTUN YENİ OYUNCUSU KİM

YALNIZ KURT'UN YENİ OYUNCUSU KİM?

"Yalnız Kurt"a başarılı oyuncu Berkan Şal konuk oluyor. Nazar karakteri ile ekrana gelecek olan oyuncunun hikayenin seyrini nasıl değiştireceği merak konusu oldu.

4/4YALNIZ KURT KONUSU NE

YALNIZ KURT KONUSU NE?

Yeni dizi Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Darbeleri, büyük ihanetleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alan dizi bu yönüyle dikkat çekiyor. Yalnız Kurt, Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeleri konu ediniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yalnız Kurt#Dizi#Televizyon