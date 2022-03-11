Yalnız Kurt oyuncu kadrosu: Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

Yalnız Kurt dizisi oyuncuları ve konusu ile dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt'un senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze yazıyor. Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimler yer alıyor.
Büyük ilgi gören dizinin oyuncu kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.
"Yalnız Kurt"a başarılı oyuncu Berkan Şal konuk oluyor. Nazar karakteri ile ekrana gelecek olan oyuncunun hikayenin seyrini nasıl değiştireceği merak konusu oldu.
Yeni dizi Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Darbeleri, büyük ihanetleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alan dizi bu yönüyle dikkat çekiyor. Yalnız Kurt, Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeleri konu ediniyor.