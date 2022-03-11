Yalnız Kurt oyuncu kadrosu: Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

Yalnız Kurt dizisi oyuncuları ve konusu ile dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt'un senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze yazıyor. Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimler yer alıyor.