Yalnız Kurt Esra öldü mü, Esra Colbay diziden ayrıldı mı?

ATV'nin yeni dizisi Yalnuz Kurt ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Dizinin başrollerinden Damla Colbay'ın canlandırdığı Esra Türkmen karakteri ise beklenmedik bir şekilde ölüm sahnesiyle izleyicilerde merak uyandırdı. Peki ,Yalnız Kurt Esra öldü mü, diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...
Yalnız Kurt konusu tam olarak anlaşılmaya çalışılırken diğer yandan da karakterlerin özellikleri çözümlenmeye başladı. Yalnız Kurt Esra'nın başrol karakterlerinden biri olmasına rağmen 1. bölüm sonunda yaralanarak ölüm sahnesinin yaşanması Esra öldü mü sorusunu beraberinde getirdi. Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanında Esra'nın yeniden ortaya çıkması, yaşananların daha da merak edilmesine neden oldu. Yalnız Kurt Esra'ya ne olduğu ise 4 Şubat Perşembe akşamı yeni bölümde ortaya çıkacak.
Yeni dizi Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Darbeleri, büyük ihanetleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alan dizi bu yönüyle dikkat çekiyor. Yalnız Kurt, Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeleri konu ediniyor.
Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer. Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur.
Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.