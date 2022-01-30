Yalnız Kurt Esra öldü mü, Esra Colbay diziden ayrıldı mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
İngiltereden Türk ailelere keyfi vize eziyetiİngiltere'den Türk ailelere 'keyfi' vize eziyeti!#İngiltere
Ülkeyi karıştıran skandal Eski sevgilisine şiddet ve cinsel istismar...Ülkeyi karıştıran skandal! Eski sevgilisine şiddet ve cinsel istismar...#Mason Greenwood
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...#Egzersiz
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Ben ihalelere imza atmam, yalancılığını ispat ettinCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ben ihalelere imza atmam, yalancılığını ispat ettin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aşı karşıtları sokağa döküldü... Başbakan ve ailesi gizli bir yere nakledildiAşı karşıtları sokağa döküldü... Başbakan ve ailesi gizli bir yere nakledildi!#Kanada
Hindistanda kan donduran olay: Tecavüz ettikleri kadını sokak sokak gezdirdilerHindistan'da kan donduran olay: Tecavüz ettikleri kadını sokak sokak gezdirdiler!#Hindistan
Hemşirelerin aşı oyunu Yakayı böyle ele verdilerHemşirelerin aşı oyunu! Yakayı böyle ele verdiler #ABD
THYden İBB Sözcüsü Murat Ongunun iddiasına yalanlamaTHY'den İBB Sözcüsü Murat Ongun'un iddiasına yalanlama#Türk Hava Yolları
İnternet sağlayıcısına ayıplı hizmet kararıİnternet sağlayıcısına 'ayıplı hizmet' kararı#Ayıplı Hizmet
Whatsapp grubuna mesaj attı Tazminatından oldu...Whatsapp grubuna mesaj attı! Tazminatından oldu...#Whatsapp
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Gece yarısı cinayetine şafak baskınıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Gece yarısı cinayetine şafak baskını#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Gülçin Ergülden duygulandıran paylaşım: Acımı zor da olsa kabullenip...Gülçin Ergül'den duygulandıran paylaşım: Acımı zor da olsa kabullenip...#Gülçin Ergül
NeoCov alarmı... DSÖden açıklama geldiNeoCov alarmı... DSÖ'den açıklama geldi#Koronavirüs
65 saniye... Dikkatimiz dağılmıyor, çalınıyor Telefonum tarafından ele geçirildim...65 saniye... Dikkatimiz dağılmıyor, çalınıyor! 'Telefonum tarafından ele geçirildim...'#Teknoloji
‘Büklüm Büklüm’ şarkısıyla bir döneme damga vurdu Nakil için donör bekliyorum‘Büklüm Büklüm’ şarkısıyla bir döneme damga vurdu! 'Nakil için donör bekliyorum'#Tülay Özer
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Yalnız Kurt Esra öldü mü, Esra Colbay diziden ayrıldı mı?

#Yalnız Kurt#Yalnız Kurt Esra#Yalnız Kurt Esra Öldü Mü

Ekranların yeni dizisi Yalnız Kurt ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana bağlamayı başardı. Yalnız Kurt konusu kadar oyuncuları ve karakterleriyle de dikkat çekiyor. O karakterlerden bir olan ve başrollerinde yer alan Yalnız Kurt'un Esra'sı Damla Colbay da merak konusu oldu. Dizinin sonunda yaralandığı sahne sonrası ölüp ölmediği izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yalnız kurt Esra öldü mü, Damla Colbay diziden ayrıldı mı? İşte merak edilenler...

1/3Yalnız Kurt Esra öldü mü, Esra Colbay diziden ayrıldı mı

ATV'nin yeni dizisi Yalnuz Kurt ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Dizinin başrollerinden Damla Colbay'ın canlandırdığı Esra Türkmen karakteri ise beklenmedik bir şekilde ölüm sahnesiyle izleyicilerde merak uyandırdı. Peki ,Yalnız Kurt Esra öldü mü, diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

2/3Yalnız Kurt Esra öldü mü, Esra Colbay diziden ayrıldı mı

Yalnız Kurt konusu tam olarak anlaşılmaya çalışılırken diğer yandan da karakterlerin özellikleri çözümlenmeye başladı. Yalnız Kurt Esra'nın başrol karakterlerinden biri olmasına rağmen 1. bölüm sonunda yaralanarak ölüm sahnesinin yaşanması Esra öldü mü sorusunu beraberinde getirdi. Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanında Esra'nın yeniden ortaya çıkması, yaşananların daha da merak edilmesine neden oldu. Yalnız Kurt Esra'ya ne olduğu ise 4 Şubat Perşembe akşamı yeni bölümde ortaya çıkacak.

3/3YALNIZ KURT KONUSU

YALNIZ KURT KONUSU

Yeni dizi Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Darbeleri, büyük ihanetleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alan dizi bu yönüyle dikkat çekiyor. Yalnız Kurt, Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeleri konu ediniyor.

Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer. Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur.

Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yalnız Kurt#Yalnız Kurt Esra#Yalnız Kurt Esra Öldü Mü