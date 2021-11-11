Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında, şimdi ne yapıyor? İşte Yalçın Dümer'in son hali

1994 yılında senaryosunu Emine Şenliklioğlu'nun yazdığı, "Bize Nasıl Kıydınız" adlı sinema filminde Fatma Belgen ile birlikte rol aldı. Sinema, televizyon oyunculuğu ardından, sunuculuk kariyerine adım attı. İlk olarak ''İşte Müzik, İşte Eğlence''adlı programı sundu.



Ebru Cündübeyoğlu ile birlikte önce ''Çalar Saat'', ardından da ''Sabah Şekerleri'' adlı programları sundular. Yalçın Dümer, daha sonra Kanal D'de "Televole" programını sundu.



1998 yılında "Yaşama Hakkı" adlı sinema filminde Filiz Taçbaş, Erol Taş, Fikret Hakan ile başrolleri paylaştı. İlk evliliğini tiyatro sanatçısı Defne Halman ile yapan Yalçın Dümer, 1993 yılında sinema oyuncusu Serpil Çakmaklı ile evlendi. 27 Mayıs 1995 tarihinde boşandı. Bu evlilikten Merve, adında bir kızı var. Ağustos 1998 yılında şarkıcı Esra Balamir ile evlendi. İkili, 1999 yılında boşandı.