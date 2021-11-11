Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında, şimdi ne yapıyor? İşte Yalçın Dümer'in son hali
Gözlerden uzak bir yaşamı tercih ederek Bodrum'a yerleşen başarılı oyuncu Yalçın Dümer, konuk olduğu 2. Sayfa programıyla merak edilen sanatçılar arasında yer aldı. Esas oyuncuların hak ettikleri değeri görmediklerini söyleyen Yalçın Dümer, dikkat çeken yorumlarda bulundu.
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Yeşilçam'ın son jönü olduğunu söyleyen Yalçın Dümer, uzun süredir Bodrum'da kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.
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50’den fazla filmde başrol oynayıp tiyatroda da yer alan Dümer, 4 yıldır Bodrum’da yaşıyor. Oyuncu, bir okulda öğretmenlik yapıyor. Oyunculuk dersleri verip fidanlar yetiştiriyor.
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YALÇIN DÜMER KİMDİR?
Oyuncu Ekrem Dümer’in oğlu olan Yalçın Dümer, 1965 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kabataş Erkek Lisesinden mezun oldu. Konservatuar öğrencisiyken babasından izin giderek Şehir Tiyatrolarına girdi.
1986 yılında yönetmenliğini Başar Sabuncu'nun yaptığı "Asılacak Kadın" adlı Sinema filminde Müjde Ar ile birlikte oynadığı rolle tanındı.
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1994 yılında senaryosunu Emine Şenliklioğlu'nun yazdığı, "Bize Nasıl Kıydınız" adlı sinema filminde Fatma Belgen ile birlikte rol aldı. Sinema, televizyon oyunculuğu ardından, sunuculuk kariyerine adım attı. İlk olarak ''İşte Müzik, İşte Eğlence''adlı programı sundu.
Ebru Cündübeyoğlu ile birlikte önce ''Çalar Saat'', ardından da ''Sabah Şekerleri'' adlı programları sundular. Yalçın Dümer, daha sonra Kanal D'de "Televole" programını sundu.
1998 yılında "Yaşama Hakkı" adlı sinema filminde Filiz Taçbaş, Erol Taş, Fikret Hakan ile başrolleri paylaştı. İlk evliliğini tiyatro sanatçısı Defne Halman ile yapan Yalçın Dümer, 1993 yılında sinema oyuncusu Serpil Çakmaklı ile evlendi. 27 Mayıs 1995 tarihinde boşandı. Bu evlilikten Merve, adında bir kızı var. Ağustos 1998 yılında şarkıcı Esra Balamir ile evlendi. İkili, 1999 yılında boşandı.