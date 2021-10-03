Yalancılar ve Mumları oyuncuları kimdir? Yalancılar ve Mumları konusu ne ve uyarlama mı?
Yalancılar ve Mumları oyuncuları ve konusu ile izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Doctor Foster (Sadakatsiz)’in başarılı uyarlamasından sonra Medyapım tarafından lisanslanan Mistresses (Yalancılar ve Mumları) Ecosse Television’ın ortak yapımcılığında BBC ve BBC Amerika için üretilmişti. Dizi, üniversitede tanışmış otuzlarında olan bir grup arkadaşın birbirinden farklı hayatlarını ve aşklarını ele alıyor. Türkiye’nin en büyük içerik üreticilerinden biri olan Medyapım tarafından uyarlanan “Yalancılar ve Mumları” oyuncuları ve konusu ile merak ediliyor. Peki, Yalancılar ve Mumları oyuncuları ve konusu nedir?
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Yalancılar ve Mumları oyuncuları merak uyandırıyor. 4 kadın oyuncunun başrollerini paylaşacağı Yalancılar ve Mumları dizisi, Pazar günleri izleyici karşısına çıkacak. Peki, Yalancılar ve Mumları dizisinin oyuncuları kimler? Yalancılar ve Mumları dizisi uyarlama mı? İşte yeni dizinin detayları
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Yalancılar ve Mumları oyuncuları kimdir?
Grey’s Anatomy (Doktorlar) ve Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) gibi birçok başarılı uyarlamaya imza atmış Merve Girgin Aytekin’in yönetmenliğini yapacağı dizinin Türkiye’de 3 Ekim 2021 tarihinde yayına başlaması planlanıyor. Dizinin yetenekli oyuncu kadrosunda Ceren Moray (Öğretmen, Avlu), Elçin Sangu (Kiralık Aşk), Şafak Pekdemir (Yasak Elma), Burcu Gölgedar (Avlu) ve Melike Güner (Doktorlar) da bulunuyor.
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Yalancılar ve Mumları, kadınlar arasındaki güçlü arkadaşlığı esas alarak birbirlerini kardeş olarak benimsemiş dört kadının nefes kesici hikayesini anlatıyor.