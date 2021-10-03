Yalancılar ve Mumları oyuncuları kimdir? Yalancılar ve Mumları konusu ne ve uyarlama mı?

Yalancılar ve Mumları oyuncuları kimdir? Grey’s Anatomy (Doktorlar) ve Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) gibi birçok başarılı uyarlamaya imza atmış Merve Girgin Aytekin’in yönetmenliğini yapacağı dizinin Türkiye’de 3 Ekim 2021 tarihinde yayına başlaması planlanıyor. Dizinin yetenekli oyuncu kadrosunda Ceren Moray (Öğretmen, Avlu), Elçin Sangu (Kiralık Aşk), Şafak Pekdemir (Yasak Elma), Burcu Gölgedar (Avlu) ve Melike Güner (Doktorlar) da bulunuyor.