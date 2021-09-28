Yalancılar ve Mumları dizisinin oyuncuları kimler? Yalancılar ve Mumları dizisinin yayın tarihi belli oldu
Yalancılar ve Mumları dizisinin yayın tarihi belli oldu. 4 kadın oyuncunun başrollerini paylaşacağı Yalancılar ve Mumları dizisi, Pazar günleri izleyici karşısına çıkacak. Peki, Yalancılar ve Mumları dizisinin oyuncuları kimler? Yalancılar ve Mumları dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte yeni dizinin detayları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Doctor Foster (Sadakatsiz)’in başarılı uyarlamasından sonra Medyapım tarafından lisanslanan Mistresses (Yalancılar ve Mumları) Ecosse Television’ın ortak yapımcılığında BBC ve BBC Amerika için üretilmişti. Dizi, üniversitede tanışmış otuzlarında olan bir grup arkadaşın birbirinden farklı hayatlarını ve aşklarını ele alıyor. Türkiye’nin en büyük içerik üreticilerinden biri olan Medyapım tarafından uyarlanan “Yalancılar ve Mumları” FOX Türkiye’de yayın macerasına başlıyor.
2
Grey’s Anatomy (Doktorlar) ve Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) gibi birçok başarılı uyarlamaya imza atmış Merve Girgin Aytekin’in yönetmenliğini yapacağı dizinin Türkiye’de 3 Ekim 2021 tarihinde yayına başlaması planlanıyor. Dizinin yetenekli oyuncu kadrosunda Ceren Moray (Öğretmen, Avlu), Elçin Sangu (Kiralık Aşk), Şafak Pekdemir (Yasak Elma), Burcu Gölgedar (Avlu) ve Melike Güner (Doktorlar) da bulunuyor.
3
Yalancılar ve Mumları, kadınlar arasındaki güçlü arkadaşlığı esas alarak birbirlerini kardeş olarak benimsemiş dört kadının nefes kesici hikayesini anlatıyor.