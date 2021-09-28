Yalancılar ve Mumları dizisinin oyuncuları kimler? Yalancılar ve Mumları dizisinin yayın tarihi belli oldu

Doctor Foster (Sadakatsiz)’in başarılı uyarlamasından sonra Medyapım tarafından lisanslanan Mistresses (Yalancılar ve Mumları) Ecosse Television’ın ortak yapımcılığında BBC ve BBC Amerika için üretilmişti. Dizi, üniversitede tanışmış otuzlarında olan bir grup arkadaşın birbirinden farklı hayatlarını ve aşklarını ele alıyor. Türkiye’nin en büyük içerik üreticilerinden biri olan Medyapım tarafından uyarlanan “Yalancılar ve Mumları” FOX Türkiye’de yayın macerasına başlıyor.