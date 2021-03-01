'Yalancı konumuna düşürüldüm' dedi... Fotoğrafları ifşa etti

Sayılarla aram iyi Melis Sabah üniversitede matematik okuyor, ancak gönlü çocuk-luktan beri oyunculukta. 21 yaşındaki oyuncu, bu iki tutkusunu InStyle dergisine anlattı.



“Çocukluğumdan itibaren sayılarla aram çok iyiydi. Arkadaşlarım matematik dersinden korkup kaçıyordu. Ben ise matematiğin içinde kendime bir oyun alanı yaratıyordum. Bana bulmaca gibi geliyordu, görünenin arkasındakiler dikkatimi çekiyordu.”



“Oyunculuk, matematik eğitimimle birlikte edindiğim analitik bakıştan biraz uzaklaşıp kendimi bulduğum bir alan. İçimdeki bastırılmış duyguları ortaya çıkarabiliyorum. Bence bu yönüyle de oyunculuk dünyadaki en güzel meslek.”