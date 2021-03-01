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Magazin
Haber Giriş: 01 Mart 2021 - 08:56 | 

'Yalancı konumuna düşürüldüm' dedi... Fotoğrafları ifşa etti

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI
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FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, eski manken Burcu Çağrı’nın “4 yıldır beraberdik” açıklamasını “Benim o kişiyle bir ilgim yok.” sözleriyle yalanlanmıştı. Çağrı, bu sözlerin ardından harekete geçti ve Emre Altuğ ile çekildikleri fotoğrafları ifşa etti.

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Geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ’a eski manken Burcu Çağrı’nın “4 yıldır birlikteydik. Kimse ilişkimizi yok sayamaz. Bütün çevresi biliyordu. Fakat ayrıldık” sözleri hatırlatıldı. Ünlü şarkıcı, açıklamaları yalanlayarak kabul etmediğini söyledi: “Benim o kişi ile bir ilgim yok. O çıkan haberler doğru değil.”

3FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI
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FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Emre Altuğ'un çok konuşulan açıklamasının ardından eski manken Burcu Çağrı suskunluğunu bozdu. Sosyal medya hesabından Altuğ ile yer aldıkları fotoğrafları paylaştı. 'Yalancı konumuna düşürülmeye çalıştım' diyen Çağrı fotoğrafların altına 'Beni tanıyan ve seven yakınlarımın nezdinde yalancı konumuna düşürülmeye çalışıldığım için bu paylaşımı yapma ihtiyacı hissettim...' notunu düştü. Eski mankenin bu paylaşımının ardından gözler şarkıcı Emre Altuğ'a çevrildi.

4Masaj sonrası öpücük
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Masaj sonrası öpücük

Ebru Polat, evinde kaza geçirdi ve ayak bilek bağı yırtıldı. Tolgahan Yıldız, hasta yatağındaki sevgilisinin ayak bileğine masaj yapmayı da ihmal etmedi. Yıldız, Polat’ın ayağına masaj yaptıktan sonra öpücük kondurdu. O anları yayınlayan Polat’ın paylaşımı ise sosyal medyada olay oldu.

5Doğada aşk
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Doğada aşk

Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile birlikte doğa tatiline çıktı. Ateş yakıp kamp sandalyelerinde oturan çift, tüfekle atış da yaptı. Yasemin Özilhan eşiyle yaşadığı keyifli anları Instagram’daki takipçileriyle de paylaştı.

6ASKERLİK ANISI GÜLDÜRDÜ
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ASKERLİK ANISI GÜLDÜRDÜ

Hakan Bilgin’in sunduğu “Mekanın Sahibine Geldik” adlı YouTube programına konuk olan Alper Kul, babasıyla ilgili anılarıyla güldürdü.“25 yaşındayken ani bir kararla askere gittim. Amerika’dan yeni gelmiştim. Ankara’da çevirmenlikle ilgili bir departmana verdiler beni. Bir gün babam aradı, ‘Ben torpil yaptırdım, yarın seni İstanbul’a getirtiyoruz’ dedi.”

“Ertesi gün bana bir kağıt geldi, üzerinde Bitlis-Tatvan yazıyor! Babam aklınca torpil yaptı ama ters döndü. 2 ay boyunca anneme Tatvan’ın Ankara’nın bir ilçesi olduğunu söyledi babam!”

7Reklam yüzü oluyor
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Reklam yüzü oluyor

Rol aldığı “Masumlar Apartmanı” dizisindeki oyunculuk performansıyla övgü dolu yorumlar alan Ezgi Mola, önceki gün Maçka Demokrasi Parkı’nda görüntülendi. Bir reklam çekimi için objektif karşısına geçen oyuncu, set aralarında köpeğiyle vakit geçirip kahve içti. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Mola, “Çekim biraz uzun sürecek. Daha sonra uzun uzun konuşalım” dedi.

8Sayılarla aram iyi
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Sayılarla aram iyi

Melis Sabah üniversitede matematik okuyor, ancak gönlü çocuk-luktan beri oyunculukta. 21 yaşındaki oyuncu, bu iki tutkusunu InStyle dergisine anlattı.

“Çocukluğumdan itibaren sayılarla aram çok iyiydi. Arkadaşlarım matematik dersinden korkup kaçıyordu. Ben ise matematiğin içinde kendime bir oyun alanı yaratıyordum. Bana bulmaca gibi geliyordu, görünenin arkasındakiler dikkatimi çekiyordu.”

“Oyunculuk, matematik eğitimimle birlikte edindiğim analitik bakıştan biraz uzaklaşıp kendimi bulduğum bir alan. İçimdeki bastırılmış duyguları ortaya çıkarabiliyorum. Bence bu yönüyle de oyunculuk dünyadaki en güzel meslek.”

9Tulum pozu
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Tulum pozu

Tulum tatiline devam eden Eda Taşpınar, yeni bir karesini Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Verdiği iddialı pozlarla dikkat çeken Taşpınar, yayınladığı fotoğrafa İngilizce “Bütün kurallara uyarsanız, tüm eğlenceden mahrum kalırsınız” notunu düştü.

10Sette doğum günü kutlaması
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Sette doğum günü kutlaması

Hande Ünsal, önümüzdeki ay dinleyicilerle buluşturacağı yeni şarkısının klip çekimleri için kamera karşısına geçti. Çekimden bir gün önce 29 yaşına giren Ünsal’a ekibi sürpriz bir kutlama yaptı. Tüm ekip, üzerinde şarkıcının kendi şarkılarının notalarını ve fotoğraflarını içeren bir pastayla Ünsal’ın doğum gününü kutladı.

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