Yalancı hangi diziden uyarlama? İşte Yalancı dizisi konusu ve oyuncuları
Yalancı dizisi konusu ve oyuncuları yoğun ilgi görüyor. Yeni dizi Yalancı her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Dizide Salih Bademci ve Burçin Terzioğlu başrollerde yer alıyor. Konusu ile dikkat çeken yapımda Mehmet Emir ve Deniz arasında yaşanan olayda kimin doğru söylediği merak konusu haline geldi. Peki, Yalancı hangi diziden uyarlama? İşte diziye dair merak edilenler
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Yalancı izleyicileri dizinin oyuncularını ve konusu merak ediyorlar. Yalancı dizisi oyuncuları arasında Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak, İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ gibi isimler yer alıyor. Mehmet Emir karakterine Salih Bademci, Deniz karakterine ise Burçin Terzioğlu hayat veriyor.
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YALANCI HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?
Yalancı dizisi, İngiliz dizisi Liar'dan uyarlanmıştır. İlk sezonu 6 bölüm, ikinci sezonu da 6 bölümden oluşmaktadır. Liar dizisinin konusu ise şu şekilde; Laura adında bir öğretmen, ilişkisini yeni bitirmiştir. Dul bir cerrahla randevulaşıp buluşur, ertesi gün neler yaşadığını hatırlamayan Laura, bir şeylerin ters gittiğini anlamıştır. Tecavüze mi uğramıştır, yoksa buluştuğu doktor suçsuz mudur?
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YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI
Yalancı dizisi oyuncuları arasında Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak, İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin yer alıyor.
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YALANCI DİZİSİ KONUSU
Deniz (Burçin Terzioğlu) ve Mehmet Emir'in (Salih Bademci) masum gibi görünen bir akşam yemeği sonrasında hayatları altüst oluyor. İki taraf da yaşanan geceye dair farklı şeyler anlatıyor. Kim yalancı? İşte bu sorunun yanıtı büyük bir merak konusu oluyor.
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz’in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.
Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.
Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.