Yalancı dizisinin oyuncuları kimler? İşte Yalancı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
BAFTA ödüllerine aday gösterilen, İtalya, Fransa, Almanya, Hindistan, Malezya gibi ülkelerin de içinde olduğu 11 ülkeye adapte edilen, Sundance - itv ortak yapımı İngiliz dizisi Liar’dan uyarlanan, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer’in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisi çok yakında Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Peki, Yalancı dizisinin oyuncuları kimler? İşte Yalancı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yalancı dizisi ekran macerasına başladı. İlk sezonu yayınlanan dizi gerek kadrosu gerekse kadrosuyla diziseverlerin dikkatini çekti. Yalancı dizisinin oyuncuları ve konusuna dair detaylar ilk bölümde netleşti.
2
Show TV’de yayınlanacak olan ve yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak’a; İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.
3
YALANCI DİZİSİ KONUSU
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz’in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.