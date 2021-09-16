Yalancı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Yalancı oyuncu kadrosu
Yalancı dizisi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Eylül ayının gelmesi ile beraber yayın hayatına başlayacak olan dizilerden biri olan Yalancı’da Deniz karakterine Burçin Terzioğlu, Mehmet karakterine ise Salih Bademci hayat veriyor. Peki, Yalancı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?
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Yalancı dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Her hafta cuma akşamları izleyici karşısına çıkacak olan Yalancı dizisi, İngiliz dizisi Liar'dan uyarlanmıştır. Yönetmen koltuğunda usta isim Hülya Gezer’in yer aldığı dizinin senaryosunu Yazıhane ekibi kaleme alıyor. Yalancı dizisi oyuncuları arasında Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan gibi isimler bulunuyor.
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YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI
Yalancı dizisi oyuncuları arasında Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak, İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin yer alıyor.
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YALANCI DİZİSİ KONUSU
öğretmen (Burçin Terzioğlu) ile cerrah Mehmet Emir (Salih Bademci) keyifli görünen bir akşam yemeği yiyorlar. O gece bir şeyler yaşanıyor ama sadece ikisi biliyor neler olduğunu. Her ikisi de sabah farklı bir duyguya ve farklı bir gerçeğe uyanıyor. Tam da o sırada insanın içine bir şüphe düşüyor aslında! Birisi yalan söylüyor ama hangisi? Hangisi suçlu, hangisi masum? Hangisi doğru söylüyor, hangisi yalancı? Adeta bir tenis maçı izler gibi iki taraf arasında gidip gidip geleceğimiz bir hikaye bizi bekliyor. Aynı geceyi iki taraf da farklı şekillerde anlatıyor, farklı şekillerde görüyor. İnandıkları gibi. Yalan hiç bu kadar gerçek görünmemişti. Yalancı… İki Taraf, Tek Doğru!