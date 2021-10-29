Yalancı dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman? 29 Ekim Show TV yayın akışı

Yalancı yeni bölüm ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yalancı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Show TV yayın akışında 20:00’de Mucize Aşk filmi yer alıyor. 22:45’te Mucize Aşk filmi tekrar yayınlanacak. Öte yandan Yalancı dizisinin yayınlanan fragmanı ile yeni bölümün hangi gün ekrana geleceği belli oldu.