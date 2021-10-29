Yalancı dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman? 29 Ekim Show TV yayın akışı
Yalancı dizisinin yeni bölümü her hafta Cuma akşamları ekrana geliyordu. Oyuncuları arasında Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş gibi isimlerin yer aldığı Yalancı dizisinin Show TV yayın akışında yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Yalancı neden yok, bitti mi? İşte diziye dair merak edilen soruların yanıtları
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Yalancı yeni bölüm ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yalancı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Show TV yayın akışında 20:00’de Mucize Aşk filmi yer alıyor. 22:45’te Mucize Aşk filmi tekrar yayınlanacak. Öte yandan Yalancı dizisinin yayınlanan fragmanı ile yeni bölümün hangi gün ekrana geleceği belli oldu.
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YALANCI DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yalancı dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümleri artık her hafta salı akşamları yayınlanacak.