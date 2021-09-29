Yalancı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte Yalancı dizisi oyuncuları
Yalancı dizisi konusu ve oyuncuları ile merak edilen yapımlardan biri oldu. Her hafta yeni bölümleri cuma akşamları ekrana gelen Yalancı dizisi, İngiliz yapım Liar’dan uyarlama. Dizide Deniz karakterine Burçin Terzioğlu, Mehmet Emir karakterine ise Salih Bademci hayat veriyor. Peki, Yalancı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir?
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Yalancı dizisi yeni bölümleri ile cuma akşamları izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler Deniz’in mi yoksa Mehmet Emir’in mi doğru söylediğini merak ediyorlar. Uyarlama bir senaryosu olan Yalancı dizisi oyuncuları arasında Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak, İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ gibi isimler bulunuyor.
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YALANCI DİZİSİ KONUSU
Deniz (Burçin Terzioğlu) ve Mehmet Emir'in (Salih Bademci) masum gibi görünen bir akşam yemeği sonrasında hayatları altüst oluyor. İki taraf da yaşanan geceye dair farklı şeyler anlatıyor. Kim yalancı? İşte bu sorunun yanıtı büyük bir merak konusu oluyor.
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz’in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.
Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.
Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.
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YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI
Yalancı dizisi oyuncuları arasında Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak, İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin yer alıyor.
Burçin Terzioğlu – Deniz
Salih Bademci – Mehmet Emir
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Hazal Türesan – Yasemin
Cemal Toktaş – Murat
Şahin Irmak - Okan
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YALANCI HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?
Yalancı dizisi, İngiliz dizisi Liar'dan uyarlanmıştır. İlk sezonu 6 bölüm, ikinci sezonu da 6 bölümden oluşmaktadır. Liar dizisinin konusu ise şu şekilde; Laura adında bir öğretmen, ilişkisini yeni bitirmiştir. Dul bir cerrahla randevulaşıp buluşur, ertesi gün neler yaşadığını hatırlamayan Laura, bir şeylerin ters gittiğini anlamıştır. Tecavüze mi uğramıştır, yoksa buluştuğu doktor suçsuz mudur?