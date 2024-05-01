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Yalan dizisi konusu ve oyuncuları: Yalan dizisi ne zaman başlayacak? Kanal D'nin yeni dizisi Yalan fragmanı yayınlandı!

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#Yalan Dizisi#Yalan Dizisi Konusu#Yalan Dizisi Oyuncuları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 16:41

Kanal D’nin başrollerini Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman’ın paylaştığı Süreç Film imzalı Yalan dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.Yalan dizisi oyuncu kadrosu izleyici kitlesi tarafından merak ediliyor. Tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan’ın yönetmen koltuğuna Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor. Peki, Yalan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan dizisi ne zaman başlayacak? İşte Kanal D Yalan dizisi fragmanı...

1/7Yalan dizisi konusu ve oyuncuları: Yalan dizisi ne zaman başlayacak Kanal Dnin yeni dizisi Yalan fragmanı yayınlandı

Yalan dizisi Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. fragmanı yayınlandı. Yalan dizisi oyuncuları arasında Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak gibi önemli isimler yer alıyor. Tanıtımı şimdiden ilgi gören Yalan dizisi oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Yalan dizisi ne zaman başlayacak? İşte, Yalan dizisi oyuncuları ve konusu...

2/7YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizi Yalan’ın ilk tanıtım filmi görücüye çıktı. “Abla, Hazal sana emanet.” cümlesi ile başlayan tanıtıma, Aslıhan Güner’in hayat verdiği Melike karakterinin tutuklanarak cezaevine girmesi ile başlayan dramatik sahneler damga vurdu. Yıllar sonra cezaevinden çıkarak kızına kavuşan Melike’nin aslında bir yalanın içinde olduğuna dair ipuçlarının da ekrana geldiği tanıtım güçlü oyuncu kadrosu ile de dikkat çekti.

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3/7YALAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER

YALAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat Yalan dizisinde rol alacak.

 

4/7Yalan dizisi konusu ve oyuncuları: Yalan dizisi ne zaman başlayacak Kanal Dnin yeni dizisi Yalan fragmanı yayınlandı

Yalan yakında Kanal D'de başlıyor!

BAKMADAN GEÇME!

5/7Yalan dizisi konusu ve oyuncuları: Yalan dizisi ne zaman başlayacak Kanal Dnin yeni dizisi Yalan fragmanı yayınlandı

6/7Yalan dizisi konusu ve oyuncuları: Yalan dizisi ne zaman başlayacak Kanal Dnin yeni dizisi Yalan fragmanı yayınlandı

Yalan dizisi Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. fragmanı yayınlandı. Yalan dizisi oyuncuları arasında Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak gibi önemli isimler yer alıyor. Tanıtımı şimdiden ilgi gören Yalan dizisi oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Yalan dizisi ne zaman başlayacak? İşte, Yalan dizisi oyuncuları ve konusu...

BAKMADAN GEÇME!

7/7Yalan dizisi konusu ve oyuncuları: Yalan dizisi ne zaman başlayacak Kanal Dnin yeni dizisi Yalan fragmanı yayınlandı
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#Yalan Dizisi#Yalan Dizisi Konusu#Yalan Dizisi Oyuncuları

BAKMADAN GEÇME!