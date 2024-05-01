Yalan dizisi konusu ve oyuncuları: Yalan dizisi ne zaman başlayacak? Kanal D'nin yeni dizisi Yalan fragmanı yayınlandı!

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Kanal D’nin başrollerini Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman’ın paylaştığı Süreç Film imzalı Yalan dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.Yalan dizisi oyuncu kadrosu izleyici kitlesi tarafından merak ediliyor. Tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan’ın yönetmen koltuğuna Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor. Peki, Yalan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan dizisi ne zaman başlayacak? İşte Kanal D Yalan dizisi fragmanı...