Yakup Ağa kimdir? Barbaros kardeşlerin babası Yakup Ağa hakkında bilgiler...
Yakup Ağa'nın hayatı tarihi dizi Barbaroslar ile birlikte bir kez daha gündeme geldi. 16 Eylül'de ekran macerasına başlayacak olan Barbaroslar dizisinde Yakup Ağa'nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'in hayatından kesitler anlatılacak. Peki, Yakup Ağa kimdir? Barbaros kardeşlerin babası Yakup Ağa hakkında bilgiler...
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Yakup Ağa veya Ebu Yusuf Nurullah Yakub, Barbaros kardeşler Oruç ve Hızır'ın babasıydı. Yakup Ağa, Yeniceli bir Türk feodal süvari şövalyesi olan eski bir Sipahi idi. Yakup, Ege adası Midilli'nin 1462'de Osmanlılar adına Cenevizlilerden alınmasına katılanlar arasında yer aldı.
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Midilli'de Katerina isimli bir Rum kadınla evlendi. Bu birliktelikten iki kızı ve dört oğlu dünyaya geldi: İshak, Oruç, Hızır ve İlyas.
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Yakupağa Külliyesi hakkında
1547’de Kanuni Sultan Süleyman’ın hazine reisi Yakup Ağa tarafından yaptırılmıştır, medrese, imaret, misafirhane ve sıbyan mektebinden oluşur.
Cami; Yavuz Sultan Selim’in hocası Halimi Çelebi tarafından yaptırılmıştır. 1547’de Yakup Ağa tarafından onarılmış bugünkü halini almıştır. Kesme taştan yapılmıştır, kubbeler kurşunla örtülüdür. Yapılış tekniği dolayısıyla mimari kıymeti bulunduğu gibi medrese, imaret ve sıbyan mektebine sahip bir külliyede yer aldığı için de ayrıca değerlidir. Minaresi Cami’nin güneybatı köşesine inşa edilmiştir.
İmarethane (Aşevi); külliyenin kuzey tarafında yer alır. Aşevi bitişiğinde önü revaklı üzeri kubbeli odalar ve misafirhane olarak kullanılmış beş kubbeli revaklar bulunur.Yakup Ağa imaretinde, günün her saatinde sıcak çorba bulunduğu, bu imaret kapısının daima açık olduğu, zengin fakir ayrımı yapılmaksızın gelen her misafire ikram yapıldığı anlatılır. Ağa İmareti olarak anılmasının nedeni bu imaretin halk üzerinde bıraktığı olumlu etkidir.
Sıbyan Mektebi; beş ile on yaş arasındaki erkek ve kız çocuklarına din eğitimi verilen ve okuma yazma öğretilen sıbyan mektebi günümüzde el sanatları satış yeri olarak kullanılmaktadır.
Medrese; külliyenin diğer bir kısmını oluşturan medrese girişinde üzeri kubbeli odalar, güneyinde de tonoz örtülü odalar vardır. Osmanlı medreseleri arasında belirli bir plan tipine uymayan kendine özgü bir yapı şekli vardır.