Yakışıklılığının sırrı çözüldü... Meğer bu annenin oğluymuş!

Bir süredir kanser ile mücadele eden Boğaç Aksoy, tedavisinin bitişini annesile verdiği bu pozla kutlamıştı:



"Canım annem her anımda yanımdaydı benim en güçlü diğer yarım..Tedavinin bitişini kahvelerimizle kutluyoruz..Allah tedavisi devam eden tüm hastaların yardımcısı olsun..Dualarım sizlerle."